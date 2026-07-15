삼성물산, HJ중공업 아파트 '해모로'에 스마트 주거 서비스 구축

AI 핵심 요약beta
- 삼성물산은 14일 HJ중공업과 해모로에 홈닉을 구축하는 업무협약을 체결했다.
- 해모로by홈닉은 홈IoT 제어·시설예약·관리비조회·주차·에너지관리 등 입주민 주거서비스를 제공한다.
- 양사는 AI주차·에너지모니터링·층간소음 저감 등 스마트 주거 솔루션 기술 협력을 지속하기로 했다.
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홈IoT제어·커뮤니티 시설 예약·주차 관리 서비스 제공
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 삼성물산이 HJ중공업 아파트 브랜드인 '해모로'에 홈플랫폼 '홈닉'을 구축한다.
삼성물산은 지난 14일 서울 HJ중공업 본사에서 주거서비스 앱인 '해모로by홈닉'을 HJ중공업에 제공하는 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다.
해모로by홈닉은 HJ중공업 아파트 브랜드인 '해모로'에 적용된다. 단지 입주민들에게 ▲홈IoT 제어 ▲커뮤니티 시설 예약 ▲생활지원센터 기능(공지, 관리비 조회) ▲주차 위치와 방문차량 예약 ▲에너지 관리 ▲생활 편의서비스를 제공한다.
HJ중공업은 삼성물산 홈플랫폼 '홈닉'과 함께 AI 주차 서비스, 에너지 통합모니터링 시스템(REMS), 층간소음 저감 등 양사가 보유한 스마트 주거 솔루션에 대한 기술 협력을 지속할 예정이다.
김명석 삼성물산 주택상품마케팅본부장(부사장)은 "'해모로by홈닉' 서비스를 입주민들에게 제공해 HJ중공업의 명품 주거공간 조성에 일조하겠다"고 말했다.
홈닉은 현재 삼성물산 래미안 단지 외에도 SK에코플랜트, 한화, 두산건설, HS화성, 우미건설, 호반건설 등 다른 브랜드 아파트에도 적용되고 있다.
krawjp@newspim.com