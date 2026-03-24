전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.24 (화)
KYD 디데이
전국 부산·울산·경남

속보

더보기

이용식 양산시장 예비후보 '웅상 중심' 동서 균형발전 대전환 공약

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

교통망 대전환 경전철 사업 조기 착공
버스 노선 확대와 심야버스 도입 약속
교통 인프라 개선 주민 생활 수준 향상

[양산=뉴스핌] 남경문 기자 = 국민의힘 이용식 양산시장 예비후보가 웅상을 축으로 한 동서 균형발전 대전환을 선언하며 교통·생활·행정 인프라 전면 재편 공약을 내놨다.

이 예비후보는 최근 양산시의회에서 불거진 웅상 행정구역 논쟁과 관련해 "웅상 문제의 본질은 행정구역이 아니라 생활 수준의 격차"라며 "월경지 용어 논쟁에 매달릴 것이 아니라 왜 주민들이 이런 문제를 제기할 수밖에 없는지 직시해야 한다"고 밝혔다.

그는 "웅상은 산업과 인구가 집중된 지역임에도 교통, 문화, 의료, 행정 인프라가 서부권보다 상대적으로 열악하다"며 "행정구역 조정은 현실적으로 어렵지만 시민이 체감하는 격차는 정책으로 충분히 해소할 수 있다"고 진단했다.

국민의힘 이용식 양산시장 예비후보[사진=이용식 예비후보] 2026.03.24

이 예비후보가 제시한 첫 번째 축은 교통망 대전환이다. 그는 "부산 노포에서 웅상을 거쳐 울산으로 잇는 경전철 사업을 조기 착공 목표로 추진하고, 지방도 1028호선 웅상 주진~상북 대석 구간에 천성산 터널을 서둘러 착공해 동서 간 물리적 단절을 해소하겠다"고 말했다.

그는 또 "수요가 있어서 길을 만드는 것이 아니라 길을 만들어 수요를 창출해야 한다"며 웅상–양산 간 버스 노선 확대와 심야버스 도입도 약속했다.

생활 인프라 분야에서는 '웅상 뉴타운 개발'을 전면에 내세웠다. 양 예비후보는 "친환경 녹지와 중심 상업 기능이 결합된 복합도시를 조성하고, 교육·의료·문화·쇼핑을 한 번에 해결하는 '원스톱 생활권'을 구축하겠다"고 약속했다.

50m 국제규격 수영장과 빙상장을 포함한 종합 스포츠센터를 건립해 웅상을 동부 양산의 자족형 중심축으로 키우겠다는 구상도 내놨다.

회야강 개발과 관련해 기존 '회야강 르네상스' 사업 재설계 구상도 내놨다. 그는 "경관 위주 단편적 개발에 치우칠 경우 상시 수량 확보 부족, 유지관리 비용 증가, 역사·문화와의 연계 미흡 등 한계에 직면한다"고 지적하며, "안정적인 수자원 확보를 전제로 상시 물이 흐르는 하천과 역사·문화·레저 기능이 결합된 복합 개발을 통해 회야강을 동부 양산의 생태·문화·관광 랜드마크로 만들겠다"고 했다.

공공 인프라 확충과 행정 접근성 개선도 핵심 과제로 제시했다. 그는 "웅상경찰서 조기 건립, 소방출장소 신설, 동부양산 청소년 문화의 집 건립 등 추진하겠다"면서 "찾아가는 시장실을 월 2회 웅상출장소에 상주시켜 현장에서 직접 민원을 처리하는 방식으로 행정을 혁신하겠다"고 주장했다.

의료·환경 분야에서는 24시간 응급센터 운영을 안정적으로 유지하기 위한 지원책을 내놓고, 수년간 민원이 이어진 덕계 공해업체 문제와 관련해 주거 인근 환경 개선을 위해 외곽 이전 및 대체 부지 확보를 검토하겠다고 했다. 이는 웅상 주민들의 대표적 생활 민원을 정면으로 겨냥한 공약이라는 설명이다.

문화·역사 정책으로는 우불산성 복원을 중심에 뒀다. 그는 "삼한시대부터 조선시대까지 사용된 우불산성을 동부 양산 정체성을 상징하는 거점으로 복원하고, 회야강 개발과 연계한 관광벨트를 구축하겠다"며 "공연·전시·영화·청소년 활동이 가능한 웅상 문화예술회관을 건립하고 전국 단위 문화행사를 유치해 지역 문화 기반을 강화하겠다"고 강조했다.

이 밖에도 파크골프장 조성, 대운산 일대 32만㎡ 규모 수목원 조성 등 생활 밀착형 사업을 추진해 주민 여가·휴식 공간을 확대하겠다는 계획을 내놨다.

이 예비후보는 "균형발전은 구호가 아니라 시민 일상이 바뀌는 것"이라며 "웅상을 더 이상 소외된 지역이 아닌 양산 발전의 또 다른 중심축으로 만들겠다"고 역설했다.

지역 정치권에서는 이번 웅상 행정구역 논쟁과 맞물려 동서 균형발전 이슈가 2026년 양산시장 선거의 핵심 쟁점으로 떠오르고, 인구와 산업이 집중된 웅상이 승부처가 될 것이란 관측이 나온다.

이 예비후보는 "웅상을 떼어내는 것이 해법이 아니라 웅상을 키워 양산 전체를 성장시키는 것이 답"이라며 "동서 균형발전 대전환으로 '동서 격차를 넘어 하나의 양산'을 만들겠다"고 목소리를 높였다.

news2349@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
5월 1일 '노동절' 법정 공휴일 된다 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 공무원과 택배 기사 등에게는 휴일이 아니었던 5월 1일 노동절이 법정 공휴일이 된다. 국회 행정안전위원회는 24일 법안소위원회를 열고 노동절을 법정 공휴일로 지정하는 공휴일법 개정안을 통과시켰다. '공무원도 노동자다! 5.1. 노동절 휴무 보장하라'는 현수막이 정부세종청사 앞에 걸려있다. [사진=뉴스핌 DB] 윤건영 더불어민주당 의원(행안위 법안1소위원장)은 이날 페이스북에 "드디어 반쪽짜리 노동절이 온전한 노동절이 됐다"며 "아직 본회의 등이 남아 있지만, 올해부터 5월 1일 노동절에 모든 일하는 사람들이 제대로 쉴 수 있게 되는 데 큰 걸음을 내디뎠다"고 전했다. 윤 의원은 "관련 법을 심사하는 행안위 법안1소위 위원장으로 그간 엄청나게 많은 문자 메시지 등을 받았다. 야당이 선뜻 법안 처리에 동의해 주지 않아 목소리를 높이는 일도 있었다"며 "쉽지 않은 과정이었기에, 개인적으로도 오늘 법안 처리가 더욱 뜻깊다. 일하는 사람이 제대로 대접받는 세상이 되도록 더욱 노력하겠다"고 말했다. 노동절은 지난 1994년에 유급휴일로 법제화됐지만 법정 공휴일은 아니어서 실제 법적으로 쉴 수 있는 것은 '근로기준법상 근로자'로 한정됐다. 이에 대표적으로 공무원 등에게는 휴일이 아니었다. 이번 공휴일법 개정안이 국회 본회의 문턱을 넘으면 올해 5월 1일 노동절부터 법상 근로자 여부와 무관하게 모든 국민이 휴일로 보낼 수 있게 된다. kimsh@newspim.com 2026-03-24 14:11
사진
뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동