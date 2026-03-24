전남소방, 봄철 산불 대비 진화장비 성능 점검

실전훈련 통해 현장 대응력·도민 안전 강화

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남소방본부는 봄철 건조기 산불 위험에 대비해 도내 지정 훈련장에서 '산불진화장비 성능 측정 및 전술훈련'을 실시했다고 24일 밝혔다.

이번 훈련은 신속한 초기 대응 능력을 강화하고 진압대원의 현장 안전성을 높이기 위해 마련됐다. 본부 소속 진압대원들이 참여해 실제 화재 발생 상황을 가정한 실전형 훈련으로 진행됐다.

호스 구경 및 길이별 방수압력 측정. [사진=전남소방본부] 2026.03.24 ej7648@newspim.com

대원들은 현장 지휘차량과 펌프차, 물탱크차 등 주력 소방 차량을 비롯해 소방호스 가방(산속에서 호스를 쉽게 짊어지고 이동할 수 있는 장비), 호스 차단기(수압을 임시로 막아주는 도구) 등 전문 산불 진화장비를 적극적으로 활용했다. 이를 통해 현장에서 가장 효과적으로 불길을 잡을 수 있는 장비의 최대 유효 범위를 과학적으로 측정하고 도출해 냈다.

또한 산불 대응 현장 실무 지침에 따른 대원 안전 관리와 각 임무별 행동 요령을 철저히 점검했다. 장비 조작법 숙달은 물론, 소방호스의 신속한 전개와 회수 방법 등을 중점적으로 훈련하며 야외 활동이 활발해지는 시기의 각종 화재 위험에 대비했다.

최민철 본부장은 "봄철은 건조한 기후와 강풍으로 작은 불씨도 대형 산불로 번질 위험이 크다"며 "철저한 장비 점검과 합동훈련을 지속해 도민의 생명과 산림 자원을 반드시 지키겠다"고 말했다.

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