김영환 충북지사 "선거 정국 속에서도 도정 안정성 최우선"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 김영환 충북지사는 24일 도정 운영의 안정성 유지와 도민 중심의 정책 추진에 집중해 달라고 공직자들에게 당부했다.
김 지사는 이날 확대 간부 회의에서 "지방선거로 정국이 어수선하지만 도정은 흔들림 없이 추진해야 한다"며 "공무원 여러분께서 도정에 집중하고 도민들이 정책을 체감할 수 있도록 힘써 줄 것"을 강조했다.
그는 "청남대 모노레일과 그림책정원 1937의 개장, 윤슬관의 준공 등 추진 중인 주요 사업들이 선거와 무관하게 안정적으로 진행되고 있음을 도민들에게 알릴 필요가 있다"고 주문했다.
이어 제1회 추가 경정예산에 편성된 3자녀 양육 가정 지원, 청소년 전용 공간 조성, 청소년 바우처 등 도민이 직접 체감할 수 있는 정책들의 적극적인 홍보를 당부했다.
김 지사는 또한 중동 전쟁으로 인한 물가와 환율 상승이 농촌 경제와 수출입 기업에 미칠 부정적인 영향을 우려하며 "민생을 세심하게 챙기고 필요한 정책을 지속적으로 발굴해 시행해 달라"고 덧붙였다.
baek3413@newspim.com