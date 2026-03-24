전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.24 (화)
KYD 디데이
글로벌·중국 중국

속보

더보기

[오늘 A주] 확전 제동걸리며 반등...우시앱텍 어닝서프라이즈에 CRO 강세

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

상하이종합지수 3881.28(+68.00, +1.78%)
선전성분지수 13536.56(+191.05, +1.43%)
촹예반지수 3251.55(+16.33, +0.51%)
커촹반50지수 1290.79(+29.35, +2.33%)

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 전날 폭락했던 중국 증시는 이날 반등에 성공했다. 이란 전쟁 확전에 제동이 걸리면서 반등은 성공했지만, 반등 폭은 제한적이었다.

이날 상하이종합지수는 1.78% 상승한 3881.28, 선전성분지수는 1.43% 상승한 13536.56, 촹예반지수는 0.51% 상승한 3251.55로 각각 장을 마감했다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 발전소 공격 연기 발표로 인해 투자심리가 회복되면서 중국 증시 역시 상승으로 방향을 틀었다. 미국이 이란의 발전소를 폭격할 경우 이란의 석유 생산 시설이 마비될 뿐 아니라, 이란의 보복 공격으로 인해 중동의 석유 생산 역시 타격을 입을 것으로 예상됐다. 트럼프 대통령이 발전소 폭격을 연기했고, 향후 5일 동안 이란과 협상을 이어가겠다고 발표하자 중국 시장은 안도의 한숨을 내쉬었다.

이로 인해 간밤 미국 뉴욕 증시 3대 지수는 중동 긴장 완화 영향으로 일제히 상승했고, 이날 한국, 일본 등 아시아 증시도 반등에 성공했다.

다만 전쟁 불확실성이 완벽하게 해소되지 않았으며, 미국과 이란 간의 협상이 순탄치 않을 것이라는 예상이 나오면서 상승 폭은 제한적이었다.

중위안(中原)증권은 "현재 시장의 핵심 이슈는 단연 외부 리스크이며, 중동 분쟁이 더욱 격화될 경우 유가가 지속적으로 상승하면서 스태그플레이션 압력이 가중될 수 있다"라며 "미국 역시 금리 인상으로 통화정책 기조가 바뀔 가능성이 제기되는 점 역시 증시에는 악재가 될 것"이라고 설명했다.

[그래픽=퉁화순재경] 상하이종합지수 24일 추이

이날 특징주로는 임상시험수탁(CRO) 기업들이 강세를 보였다. 메이화눠(美諾華)가 상한가를 기록했고, 야오밍캉더(藥明康德, 우시앱텍) 등이 높은 상승률을 기록했다.

우시앱텍이 23일 저녁 공개한 실적 보고서가 관련 섹터 전반에 호재가 됐다. 우시앱텍의 지난해 매출액은 전년 대비 15.8% 증가한 454억 위안을 기록했고, 순이익은 102.6% 증가한 191억 위안이었다. 우시앱텍은 올해 매출액이 513억 위안에서 530억 위안에 이를 것으로 예상했다. 이는 전년 대비 약 20% 증가한 수치다.

방산 섹터도 대거 상승했다. 창청쥔궁(長城軍工), 젠서궁예(建設工業) 등이 상한가를 기록했다.

중동 전쟁으로 인해 안보 불안감이 전 세계에 확산되고 있으며, 특히 개발도상국들의 경우 미국에 대한 무기 의존도가 약한 만큼, 중국의 방산업체들에게는 상당한 기회가 될 것이라는 전망이 나오고 있다. 이날 중국의 한 금융 기관은 "전 세계에서 무기 수요가 폭발기에 접어들 것"이라는 예상을 내놓았다.

한편 이날 중국 인민은행 산하 외환 거래소는 달러당 위안화 기준 환율을 6.8943위안으로 고시했다. 이는 직전 거래일(6.9041위안) 대비 0.0098위안 내린 것으로, 위안화 가치로는 0.14% 상승한 것이다.

ys1744@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
5월 1일 '노동절' 법정 공휴일 된다 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 공무원과 택배 기사 등에게는 휴일이 아니었던 5월 1일 노동절이 법정 공휴일이 된다. 국회 행정안전위원회는 24일 법안소위원회를 열고 노동절을 법정 공휴일로 지정하는 공휴일법 개정안을 통과시켰다. '공무원도 노동자다! 5.1. 노동절 휴무 보장하라'는 현수막이 정부세종청사 앞에 걸려있다. [사진=뉴스핌 DB] 윤건영 더불어민주당 의원(행안위 법안1소위원장)은 이날 페이스북에 "드디어 반쪽짜리 노동절이 온전한 노동절이 됐다"며 "아직 본회의 등이 남아 있지만, 올해부터 5월 1일 노동절에 모든 일하는 사람들이 제대로 쉴 수 있게 되는 데 큰 걸음을 내디뎠다"고 전했다. 윤 의원은 "관련 법을 심사하는 행안위 법안1소위 위원장으로 그간 엄청나게 많은 문자 메시지 등을 받았다. 야당이 선뜻 법안 처리에 동의해 주지 않아 목소리를 높이는 일도 있었다"며 "쉽지 않은 과정이었기에, 개인적으로도 오늘 법안 처리가 더욱 뜻깊다. 일하는 사람이 제대로 대접받는 세상이 되도록 더욱 노력하겠다"고 말했다. 노동절은 지난 1994년에 유급휴일로 법제화됐지만 법정 공휴일은 아니어서 실제 법적으로 쉴 수 있는 것은 '근로기준법상 근로자'로 한정됐다. 이에 대표적으로 공무원 등에게는 휴일이 아니었다. 이번 공휴일법 개정안이 국회 본회의 문턱을 넘으면 올해 5월 1일 노동절부터 법상 근로자 여부와 무관하게 모든 국민이 휴일로 보낼 수 있게 된다. kimsh@newspim.com 2026-03-24 14:11
사진
뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동