전남도, 통합특별시 조직·재정 등 18개 핵심과제 추진

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 광주·전남 통합특별시 출범을 앞두고 행정·재정 등 전 분야에 걸친 준비 절차에 속도를 내고 있다고 24일 밝혔다.

전남도는 내달 1일 '전남광주통합특별시 설치 특별법'이 국회를 통과함에 따라 기존 행정통합추진단을 실무준비단으로 전환했다. 준비단은 1국 2과 5팀 체제로 확대돼 통합 실무의 컨트롤타워 역할을 맡고 있다.

도는 마산·창원·진해, 청주·청원 등 과거 지방자치단체 통합 사례를 분석하고 행정안전부 지방행정체제개편지원단과 협의해 18개 핵심과제를 담은 '행정통합 실무 준비계획'을 수립, 기초자료 전수조사에 착수했다.

전남광주통합특별시 출범 준비 간담회. [사진=전남도] 2026.03.24 ej7648@newspim.com

핵심과제는 조직·재정·인사·법제·전산시스템 등이다. 도는 전남·광주의 조직·재정 현황을 비교 분석해 통합안을 마련하고 인사조정위원회를 구성해 인력관리계획을 세울 방침이다.

또 광주·전남 자치법규 약 2,600건을 전수조사해 통합 즉시 시행, 한시 유지, 일원화 대상으로 구분하고 단일 법체계를 단계적으로 구축할 예정이다. 특별법에서 조례로 위임된 149개 사항은 조례 제·개정을 통해 반영한다.

통합특별시 대표 누리집과 내부행정결재시스템, 통신망, 관광 플랫폼, 표준기록관리시스템 등 전산시스템 정비도 병행해 데이터 이관과 통합을 추진하고 있다.

전남도는 통합 준비비 500억 원을 정부 추가경정예산에 반영하기 위해 광주시와 함께 정부와 국회를 상대로 건의 중이다. 지난 20일에는 강위원 경제부지사가 더불어민주당 한병도 원내대표와 한정애 정책위원장을 만나 관련 예산 반영을 요청했다.

강효석 전남도 행정통합 실무준비단장은 "광주시와 협력해 실질적인 통합안을 마련하고 출범 이후에도 대민서비스에 공백이 없도록 준비하겠다"고 말했다.

한편 전남도는 25일 행안부·광주시와 합동 워크숍을 시작으로 26일 통합과제 세부계획 보고회, 27일 학술세미나를 개최하는 등 통합특별시 출범 준비를 본격화할 계획이다.

ej7648@newspim.com