25일 경기남부 낮 최고 21도 '완연한 봄'… 미세먼지 '나쁨' 주의

수도권 아침 6도·낮 최고 21도 기록...일교차 최대 15~20도 육박

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 수요일인 25일 경기남부 지역은 낮 기온이 21도 안팎까지 오르며 포근한 봄 기운이 완연하겠다. 다만 대기 정체로 인해 미세먼지 농도가 높고 일교차가 매우 커 건강관리에 각별한 주의가 요구된다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 25일 경기남부 지역은 낮 기온이 21도 안팎까지 오르며 포근한 봄 기운이 완연하겠다. 2026.03.24 beignn@newspim.com

24일 기상청 등에 따르면 내일 경기남부의 아침 최저기온은 2~10도, 낮 최고기온은 14~21도 분포를 보이겠다. 특히 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15~20도까지 크게 벌어질 것으로 보여 환절기 면역력 관리가 필요하다.

하늘 상태는 대체로 맑겠으나 공기 질은 탁하겠다. 대기 정체로 인해 수도권과 강원 영서, 충청권, 전북의 미세먼지 농도는 '나쁨' 수준을 기록하겠다. 그 외 권역은 '보통' 수준이나 오후부터 농도가 다소 높아질 가능성이 있다.

내일 새벽 남해안 지역에 확대되는 비는 낮에 대부분 그칠 전망이며, 경기남부 지역은 강수 영향 없이 맑은 하늘이 이어지겠다.

바다의 물결은 서해 앞바다에서 0.5~1.0m로 잔잔하겠으나 안쪽 먼바다의 파고는 남해상에서 최고 2.5m까지 다소 높게 일 것으로 보인다.

기상청 관계자는 "당분간 낮 기온이 올라 포근하겠으나 대기가 정체되면서 미세먼지가 기승을 부릴 것으로 보인다"며 "야외 활동 시 마스크를 착용하고 큰 일교차에 대비해 겉옷을 챙기는 등 건강관리에 유의해달라"고 당부했다.

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