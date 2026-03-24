이찬진 "금융소비자 권익 강화 전사적 노력, 금융회사 책임성 강화하겠다"

"분쟁조정위 기능 내실화, 편면적 구속력 제도 도입 적극 지원"

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 이찬진 금융감독원장이 금융소비자 권익 강화를 위해 '금융소비자보호 개선 로드맵'의 충실한 이행을 독려하는 한편, 다양한 금융상품의 설계·제조 단계부터 금융회사의 책임성을 강화하겠다고 밝혔다.

이 금감원장은 24일 서울 여의도 금융감독원 제1회의실에서 6개 소비자단체 및3개시민단체와 간담회를 개최하고, 금융소비자보호 중심의 감독방향에 대해 논의하고, 소비자보호를 위한 시민·소비자단체의 건의사항을 청취한 자리에서 이같이 발표했다.

이찬진 금융감독원장 [사진=뉴스핌 DB]

이 금감원장은 이날 모두 발언에서 "금융시장의 근간을 이루는 금융소비자보호 강화를 감독업무의 최우선 목표로 두고 있다"며 "소비자에게 꼭 필요한 금융서비스를 제공해 시민·소비자가행복한금융시장을 구축하는 데에 지속적으로 협력해 나가자"고 말했다.

이 금감원장은 "금융소비자의 실질적 후생이 늘어날 수 있도록 전사적 노력을 기울이겠다"며 "금융소비자보호 개선 로드맵 등 현재 추진 중인 과제에 대해 단순한 제도 변화에만 그치지 않도록 충실한 이행을 독려하는 한편, 다양한 금융상품의 설계·제조단계부터 금융회사의 책임성을 강화할 수 있도록 하겠다"고 했다.

이 원장은 "분쟁조정위원회 기능을 내실화하고, 국회·정부의 편면적 구속력 제도 도입 노력을 적극 지원하는 등 소비자 권리 구제 기능을 제고하겠다"라며 "금융상품에 대한 정보접근성을 제고하고, 취약계층이 금융거래에 어려움을 겪지 않도록 하는 등 금융관행 개선에도 힘쓰겠다"고 강조했다.

이날 간담회에서는 금융소비자 보호 중심 감독방향 및 금융분쟁조정 편면적구속력 제도에 대한 2가지 주제발표가 있었다. 금감원은 이를 통해 상품 설계·제조 단계에서부터 상품 유형별로 핵심 위험을 인식·평가하는 절차 등을 제도화하고, 상품 특성과 위험요인에 부합하도록 설명의무를 구체화하는 한편, 소비자보호를 위한 검사 및 점검, 거버넌스 확립 등을 통해 소비자 중심의 금융시스템을 확립할 계획이라고 밝혔다.

금감원은 편면적 구속력을 도입한 글로벌 사례 및 업계 의견 등을 충분히 고려해 금융위 등과 함께 제도 개선을 구체화해 나갈 예정이라고 했고, 시민·소비자단체 대표자들은 금융소비자 보호를 강화하기 위한 금융감독원의 향후 감독 방향에 공감했으며, "금감원의 감독방향이 금융현장에 잘 적용·실행해 소비자가 권익 향상을 실제 체감할 수 있도록 해 주기 바란다"고 발언했다.

dedanhi@newspim.com