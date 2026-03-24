알멕, 독일 자동차 그룹 협력업체 등록 심사 통과

글로벌 완성차 공급망 참여 기회 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 글로벌 알루미늄 소재 및 자동차 부품 전문기업 알멕은 독일의 글로벌 선두 자동차 그룹의 협력사 등록 절차를 완료했다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 글로벌 완성차 기업의 협력사로 등록되기 위해서는 품질 관리 체계, 생산 역량, 재무 안정성, 지속가능성 등 다양한 항목에 대한 엄격한 심사를 통과해야 한다. 알멕은 이러한 강도 높은 평가 절차를 통과하며 글로벌 자동차 산업에서 기술력과 공급 안정성을 인정받았다는 평가다.

특히 이번 협력사 등록을 통해 글로벌 선두 자동차 기업들의 공급망에 참여할 기회를 확대하게 되었다. 향후 차세대 차량용 알루미늄 부품 공급 확대에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

알멕 로고. [사진=알멕]

최근 글로벌 자동차 산업은 전동화 전환과 공급망 안정화 전략에 따라 신뢰성 높은 소재 및 부품 공급업체 확보에 집중하고 있다. 알멕은 이러한 글로벌 공급망 재편 과정에서 기술 경쟁력을 기반으로 주요 완성차 업체들과의 협력을 확대하며 수혜를 받고 있다.

알멕 관계자는 "글로벌 완성차 기업들의 협력사 등록은 단순한 거래 관계를 넘어 장기적인 공급망 파트너십을 의미한다"며 "앞으로도 품질과 기술 경쟁력을 기반으로 글로벌 자동차 고객사를 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

그는 이어 "우주항공 분야에서 우주선 및 위성용 경량 알루미늄 부품 사업을 추진하는 한편, 전력 인프라 시장을 겨냥한 고전도 알루미늄 소재 사업도 함께 확대하고 있다"며 "이를 통해 모빌리티, 우주항공, 에너지 인프라 등 다양한 산업 분야로 사업 포트폴리오를 넓혀간다는 전략"이라고 설명했다.

한편 알멕은 지난 1월 유럽의 글로벌 완성차 그룹 공식 협력사 등록에 성공한 바 있다.

nylee54@newspim.com