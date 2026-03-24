정희용 의원 "칠곡군, 기후에너지환경부 '유아기후환경교육관' 선정"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정희용 국민의힘 의원(경북 고령군·성주군·칠곡군)은 경북 칠곡군이 기후에너지환경부 사업인 '유아기후환경교육관' 사업에 선정됐다고 24일 밝혔다.
유아기후환경교육관 사업은 유아의 기후환경 소양 함양과 탄소중립 실천 행동 습관화 유도를 위해 지자체 보유 공간에 놀이·체험형 교육콘텐츠를 개발·설치할 수 있도록 지원하는 사업이다.
사업을 통해 칠곡군 석적읍 꿀벌나라테마공원 내에 총 4억원(국비 2억원)이 투입돼 유아기후환경 교육관이 조성되며, 올해 하반기에 조성이 완료될 계획이다.
교육관 조성 예정지인 꿀벌나라테마공원은 연평균 10만명 이상이 방문하는 환경 교육·체험형 시설로, 창의치유체험공간과 꿀벌생태관 등 인프라가 갖춰져 다양한 교육콘텐츠가 운영되고 있다.
유아기후환경교육관 조성으로 꿀벌나라테마공원은 기존에 시행하던 생태체험 교육과 연계한 환경교육 프로그램을 기획하여 지역 환경교육 수준이 크게 향상될 것으로 기대된다.
정 의원은 "꿀벌나라테마공원 인근에 위치한 칠곡호국평화기념관 내 롯데 mom 편한 놀이터, 유아숲체험원 등과 연계하여 방문객이 증대될 것으로 기대된다"며 "앞으로도 어린이들을 위한 교육·문화시설과 놀이시설 확충에 노력하겠다"고 밝혔다.
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