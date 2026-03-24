드림캐쳐 가현, '이서율'로 새 출발…호기로운컴퍼니와 전속계약

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 드림캐쳐 출신 가현이 활동명을 이서율로 변경하고 호기로운컴퍼니와 전속계약을 체결하며 배우로서 새로운 출발에 나섰다.

호기로운컴퍼니는 24일 이서율과의 전속계약 소식을 알리며 본격적인 연기 활동의 시작을 공식화했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이서율. [사진=호기로운컴퍼니] 2026.03.24 moonddo00@newspim.com

2017년 드림캐쳐의 막내로 데뷔한 이서율은 독창적인 콘셉트와 세계관을 바탕으로 글로벌 팬덤의 사랑을 받아왔다. 특히 걸그룹으로서는 이례적인 록·메탈 장르를 내세우며 차별화된 음악적 행보를 이어온 만큼, 배우로서 보여줄 새로운 모습에도 기대가 모인다.

함께 공개된 프로필 사진에서는 이전과는 또 다른 분위기가 돋보인다. 심플한 스타일링 속에서 한층 깊어진 눈빛과 성숙해진 아우라를 드러내며 시선을 사로잡는다. 자연스러운 포즈와 편안한 무드, 카메라를 응시하는 강렬한 눈빛이 어우러져 이서율만의 존재감을 강조했다.

기존의 발랄한 이미지와 대비되는 청초하면서도 도회적인 매력 역시 인상적이다. 투명한 피부톤과 담백한 메이크업, 긴 흑발 스타일링으로 완성된 청순미가 한층 부각되며, 다양한 콘셉트를 소화할 수 있는 가능성을 보여준다.

호기로운컴퍼니 측은 "다채로운 매력을 지닌 이서율과 함께하게 되어 기쁘다"며 "잠재력을 마음껏 펼칠 수 있도록 적극 지원할 예정이니 앞으로의 활동에 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.

한편 호기로운컴퍼니에는 하수호, 김명준, 기현우, 오수정, 조은서 등이 소속돼 있으며, 드라마 제작과 매니지먼트를 아우르는 종합 엔터테인먼트사다.

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