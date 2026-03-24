볼빅 '콘도르' S3·S4 2년만에 리뉴얼, 볼 스피드 향상

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=볼빅 '콘도르' S3·S4가 2년 만에 한층 업그레이드된 성능으로 새롭게 출시됐다.

S3·S4는 2024년 국내 최초 100% 국산 기술로 완성된 프리미엄 우레탄 골프볼이다. 이번에 리뉴얼된 콘도르 S3·S4는 기존 모델 대비 0.1mm 더 얇아진 울트라 플렉스 우레탄 커버를 적용해 볼 스피드를 향상시키고, 보다 정교한 스핀 컨트롤을 구현한 것이 특징이다.

[사진=볼빅] 2026.03.24 iaspire@newspim.com

콘도르 S3는 고밀도 코어를 적용해 부드러운 타구감과 빠른 코어 복원력을 제공하며, 이를 통해 기존 모델 대비 더욱 향상된 비거리를 실현했다. 콘도르 S4는 임팩트 시 에너지를 두 단계로 증폭시키는 듀얼 코어 기술을 적용해, 압도적인 비거리와 안정적인 직진성을 동시에 강화했다.

또한 이번 콘도르 S3·S4는 기존 화이트 모델에 더해 360도 듀얼 서클 라인을 적용한 '서클라인' 시리즈도 함께 선보인다. 콘도르 S3·S4 서클라인은 각각 4가지 컬러로 구성되며, 360° 듀얼 서클 라인이 퍼팅과 티샷 시 보다 안정적인 에이밍을 돕는다.

볼빅 관계자는 "콘도르 S3·S4는 최근 LPGA 투어에서 이미향 프로의 우승을 일궈낸 콘도르 볼의 DNA를 그대로 계승한 제품"이라며 "앞으로도 다양한 골퍼들의 플레이 스타일에 최적화된 프리미엄 골프볼을 지속적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.

iaspire@newspim.com