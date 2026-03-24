'금융으로 지역 소멸 극복'…사회연대금융 국제심포지엄 서울서 개최

유럽·미국 우수사례 공유...새마을금고 '비전 2030' 발표

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부와 새마을금고중앙회는 24일 백범김구기념관에서 '지역경제발전과 사회연대금융의 역할'을 주제로 국제심포지엄을 공동 개최했다.

이날 행사에는 유럽협동조합은행협회, 국제가치은행연맹, 이탈리아 협동조합은행 연합회 등 해외 주요 기관 관계자와 국내 전문가 등 약 300명이 참석해 사회연대금융의 역할과 발전 방향을 논의했다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

사회연대금융은 단순한 수익 창출을 넘어 협동조합, 마을기업 등 사회적경제 조직에 자금을 공급해 지역 공동체의 지속가능한 성장을 지원하는 금융 활동을 의미한다.

윤호중 행정안전부 장관은 개회사를 통해 "사회연대경제가 현장에서 실제로 작동하기 위해서는 제도적 기반과 더불어 '금융'이 뒷받침되어야 한다"며 "우리가 지향하는 사회연대금융은 지역과 공동체 안에서 자금이 선순환하고 필요한 곳에 지속적으로 공급될 수 있도록 하는 사회연대경제의핵심 인프라가 돼야 한다"고 밝혔다.

첫 번째 세션에서는 해외 사례를 중심으로 금융의 선순환 모델이 소개됐다. 니나 쉰들러 유럽협동조합은행협회(EACB) 대표는 프랑스 협동조합 은행인크레디 뮤추엘(Crédit Mutuel)의 사례를 통해 지역 기반 금융이 지역경제활성화에 기여해 온 과정을 제시했다.

크리스티나 프레이하네스 스페인신용협동조합연합회(UNACC) 사무국장은 스페인 신용협동조합의 지역 기반 금융 운영 방식을 중심으로, 협동조합 간연계를 통한 금융지원 확대와 금융 접근성을 높이는 방안을 설명했다.

마르틴 로너 국제가치은행연맹(GABV) 사무총장은 미국 지역개발금융기관(CDFI)인 서던 방코프(Southern Bancorp)의 사례를 통해 금융교육과지역 투자, 파트너십이 결합된 지역경제 재생 모델을 소개했다.

이어진 토론에서는 해외 사회연대금융 사례의 한국적용 가능성과 시사점을 중심으로 우리나라 사회연대금융의 발전 방향을 심도 있게 논의했다.

조봉업 새마을금고중앙회 지도이사는 새마을금고의 중장기 개혁 방향인 '비전 2030'을 발표했다. 새마을금고는 '비전 2030'을 통해 '지역문제해결'을 3대 중장기 핵심 목표 중 하나로 설정하고, 지역 소상공인 금융 지원확대와 지역사회 환원 강화를 통해 사회연대경제 활성화에 기여할 계획이다.

행정안전부는 심포지엄에서 논의된 다양한 의견을 적극 반영하여 사회연대금융 활성화를 위한 제도적·정책적 노력을 지속하는 한편, 국제사회와의 연대도 강화해 나갈 계획이다.

abc123@newspim.com