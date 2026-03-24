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'금융으로 지역 소멸 극복'…사회연대금융 국제심포지엄 서울서 개최

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유럽·미국 우수사례 공유...새마을금고 '비전 2030' 발표

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부와 새마을금고중앙회는 24일 백범김구기념관에서 '지역경제발전과 사회연대금융의 역할'을 주제로 국제심포지엄을 공동 개최했다.

이날 행사에는 유럽협동조합은행협회, 국제가치은행연맹, 이탈리아 협동조합은행 연합회 등 해외 주요 기관 관계자와 국내 전문가 등 약 300명이 참석해 사회연대금융의 역할과 발전 방향을 논의했다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

사회연대금융은 단순한 수익 창출을 넘어 협동조합, 마을기업 등 사회적경제 조직에 자금을 공급해 지역 공동체의 지속가능한 성장을 지원하는 금융 활동을 의미한다.

윤호중 행정안전부 장관은 개회사를 통해 "사회연대경제가 현장에서 실제로 작동하기 위해서는 제도적 기반과 더불어 '금융'이 뒷받침되어야 한다"며 "우리가 지향하는 사회연대금융은 지역과 공동체 안에서 자금이 선순환하고 필요한 곳에 지속적으로 공급될 수 있도록 하는 사회연대경제의핵심 인프라가 돼야 한다"고 밝혔다.

첫 번째 세션에서는 해외 사례를 중심으로 금융의 선순환 모델이 소개됐다. 니나 쉰들러 유럽협동조합은행협회(EACB) 대표는 프랑스 협동조합 은행인크레디 뮤추엘(Crédit Mutuel)의 사례를 통해 지역 기반 금융이 지역경제활성화에 기여해 온 과정을 제시했다.

크리스티나 프레이하네스 스페인신용협동조합연합회(UNACC) 사무국장은 스페인 신용협동조합의 지역 기반 금융 운영 방식을 중심으로, 협동조합 간연계를 통한 금융지원 확대와 금융 접근성을 높이는 방안을 설명했다.

마르틴 로너 국제가치은행연맹(GABV) 사무총장은 미국 지역개발금융기관(CDFI)인 서던 방코프(Southern Bancorp)의 사례를 통해 금융교육과지역 투자, 파트너십이 결합된 지역경제 재생 모델을 소개했다.

이어진 토론에서는 해외 사회연대금융 사례의 한국적용 가능성과 시사점을 중심으로 우리나라 사회연대금융의 발전 방향을 심도 있게 논의했다.

조봉업 새마을금고중앙회 지도이사는 새마을금고의 중장기 개혁 방향인 '비전 2030'을 발표했다. 새마을금고는 '비전 2030'을 통해 '지역문제해결'을 3대 중장기 핵심 목표 중 하나로 설정하고, 지역 소상공인 금융 지원확대와 지역사회 환원 강화를 통해 사회연대경제 활성화에 기여할 계획이다.

행정안전부는 심포지엄에서 논의된 다양한 의견을 적극 반영하여 사회연대금융 활성화를 위한 제도적·정책적 노력을 지속하는 한편, 국제사회와의 연대도 강화해 나갈 계획이다.

 

abc123@newspim.com

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5월 1일 '노동절' 법정 공휴일 된다 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 공무원과 택배 기사 등에게는 휴일이 아니었던 5월 1일 노동절이 법정 공휴일이 된다. 국회 행정안전위원회는 24일 법안소위원회를 열고 노동절을 법정 공휴일로 지정하는 공휴일법 개정안을 통과시켰다. '공무원도 노동자다! 5.1. 노동절 휴무 보장하라'는 현수막이 정부세종청사 앞에 걸려있다. [사진=뉴스핌 DB]     윤건영 더불어민주당 의원(행안위 법안1소위원장)은 이날 페이스북에 "드디어 반쪽짜리 노동절이 온전한 노동절이 됐다"며 "아직 본회의 등이 남아 있지만, 올해부터 5월 1일 노동절에 모든 일하는 사람들이 제대로 쉴 수 있게 되는 데 큰 걸음을 내디뎠다"고 전했다. 윤 의원은 "관련 법을 심사하는 행안위 법안1소위 위원장으로 그간 엄청나게 많은 문자 메시지 등을 받았다. 야당이 선뜻 법안 처리에 동의해 주지 않아 목소리를 높이는 일도 있었다"며 "쉽지 않은 과정이었기에, 개인적으로도 오늘 법안 처리가 더욱 뜻깊다. 일하는 사람이 제대로 대접받는 세상이 되도록 더욱 노력하겠다"고 말했다. 노동절은 지난 1994년에 유급휴일로 법제화됐지만 법정 공휴일은 아니어서 실제 법적으로 쉴 수 있는 것은 '근로기준법상 근로자'로 한정됐다. 이에 대표적으로 공무원 등에게는 휴일이 아니었다. 이번 공휴일법 개정안이 국회 본회의 문턱을 넘으면 올해 5월 1일 노동절부터 법상 근로자 여부와 무관하게 모든 국민이 휴일로 보낼 수 있게 된다. kimsh@newspim.com 2026-03-24 14:11
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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