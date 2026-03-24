1년 맞은 홍범식 號 LGU+, AX 사업 가속화에 대표이사 중심 체제 강화

신사업에 데이터센터 DBO 사업 관련 투자·출연 추가

이상우 부사장 기타비상무이사 선임으로 홍 대표 체제 강화

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = LG유플러스가 홍범식 대표이사(사장) 체제 출범 1년을 맞이해 홍 대표 체제 강화로 AX (AI 전환)을 가속화한다.

LG유플러스는 24일 서울 용산사옥에서 제30회 정기주주총회를 개최했다. 지난해 주총에서 홍 대표가 대표이사로 선임된 지 1년이 된 것이다.

LG유플러스가 24일 서울 용산사옥에서 제30회 정기주주총회를 개최했다. 홍범식 대표이사 사장이 주총에서 발언하고 있다. [사진= LG유플러스]

홍 대표 체제 1년을 맞아 LG유플러스는 올해 AX 사업 가속화를 주요 목표로 내걸었다. 지난해 LG유플러스는 AI 데이터센터 사업에서 순항했다. 자체 데이터센터의 안정적인 성장과 신규 DBO(설계·구축·운영) 사업 진출로 AI DC 사업의 매출이 전년 대비 18.4% 증가한 4220억원을 기록했다.

홍 대표는 "고부가가치 중심의 B2B AX 사업을 확장해 수익 구조를 혁신하겠다"며 "AI DC DBO 사업을 가속화하고 에이전틱 AICC 등 신사업 성장을 통해 시장 환경에 민첩하게 대응하며 차별화된 성장을 실현하겠다"고 강조했다.

이를 위해 이날 주총에서 데이터센터 DBO 사업과 관련한 투자와 출연을 정관에 신규 사업 목적으로 추가하는 정관 개정안을 의결했다. 데이터센터 사업에 LG유플러스가 본격적으로 나서겠다는 의지를 보여준 대목이다.

홍 대표는 "지난해 오픈 AI와 손잡고 구독형 AICC(인공지능컨택트센터) 상품을 출시하는 한편 AI DC DBO 사업 본격 진출을 통해 미래 데이터센터 시장을 주도할 기반을 만들었다"며 "2026년은 더욱 단단한 신뢰를 기반으로 고객과 함께 성공 경험을 축적하고 성공을 확장해나가는 한 해를 만들 것"이라고 말했다.

이날 주총에서는 이상우 ㈜LG경영전략부문장(부사장)의 기타비상무이사의 선임도 이뤄졌다. 이 부문장은 LG전자 HE경영전략담당, TV사업운영센터장을 거쳐 2023년부터 ㈜LG에서 전자팀장, 경영관리부문장을 지냈다. '기술통'으로 꼽히는 이 부문장은 사업 실무 경험을 바탕으로 LG 계열사들과의 시너지를 통해 중장기적 성장을 지원할 것으로 기대된다.

앞서 LG유플러스는 지난해 주총에서 기타비상무이사로 권봉석 ㈜LG 최고운영책임자(COO) 부회장을 선임한 바 있다. 권 부회장이 기타비상무이사에서 물러나고 이 부사장이 합류하는 것은 출범 1년을 맞은 홍 대표 체제에 힘을 실어주기 위함으로 풀이된다.

LG그룹 2인자인 권 부회장이 물러나고 이 부사장이 기타비상무이사가 합류하면서 자연스레 사장 직급인 홍 대표 중심의 체제로 재편된다는 평가다.

사외이사와 감사위원으로는 엄윤미 재단법인씨앗 등기이사와 송민섭 서강대학교 경영학과 교수가 선임됐다.

2023년에 이어 재선임된 엄 이사는 맥킨지 컨설턴트 및 이곤젠더 인터내셔널 서울사무소 등에서의 근무 경험과 ESG 경영 분야의 전문성을 바탕으로 LG유플러스의 지속 가능한 성장에 기여할 것으로 기대된다는 설명이다.

새롭게 선임된 송 교수는 감사원 감리위원회 감사연구 자문위원 등 다양한 활동을 통해 회계 및 재무 분야의 전문성과 경험을 갖췄다. 이를 바탕으로 송 교수는 LG유플러스의 주요 경영 사항에 대한 감독, 자문, 견제 역할을 수행하고 감사위원회 의사결정과정의 전문성과 투명성 강화에도 기여할 전망이다.

사내이사로는 여명희 LG유플러스 최고재무책임자(CFO)/최고리스크관리책임자(CRO) 겸 부사장을 지난 2023년에 이어 재선임했다. 여 CFO는 2023년에 CFO/CRO로 보임해 재무 관련 최고 책임자로 역할을 수행하고 있다.



이외에도 LG유플러스는 기말 배당금을 보통주 1주당 10원 증가한 410원을 현금 배당해 연간 배당금은 총 660원으로 확정했다. 이사의 보수한도는 전년과 동일한 50억원으로 최종 결정됐다.

홍 대표는 "2026년에도 LG유플러스는 고객과의 약속을 지키고 신뢰 기반의 경영을 실천하며 주주 여러분의 기대에 부응하는 기업이 되도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

한편 이날 홍 대표는 주총 이후 가입자식별정보(IMSI) 설계 문제로 유심 교체가 예정된 내달 13일 이전에 유심 교체를 검토하는지에 대한 취재진의 질의에는 답하지 않았다. LG유플러스는 IMSI에 휴대전화번호를 포함해 보안 우려가 제기되자 내달 13일 유심 무상교체를 실시하겠다고 밝힌 바 있다.

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