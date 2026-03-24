"후배 위한 통큰 결정"...김진우 대표, 모교에 '라이너 프로' 무상 지원

라이너-연세대학교, 교육과정 혁신 위한 산학협력 체결

개강일로부터 1년간 이용 가능...대학 메일 계정으로 연동

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 김진우 라이너 대표가 모교인 연세대학교에 자사 AI 검색 엔진 '라이너 프로'를 지원한다.

24일 라이너는 연세대학교 소프트웨어중심대학사업단과 손잡고 글로벌 AI 인재 양성 및 인공지능 기반의 고등교육 혁신을 위한 전략적 산학협력을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 대학 전체가 AI를 일상적으로 활용하는 'AI 캠퍼스' 구축을 골자로 하며, 양측은 미래형 AI 융합 교육 생태계 조성을 위해 긴밀히 협력한다는 방침이다.

[사진=라이너]

라이너는 연세대학교 학부생과 대학원생, 교직원을 포함한 전 구성원 약 5만 명을 대상으로 자사의 첨단 AI 서비스 인프라를 통합 제공한다. 또 라이너 AI 검색, 라이너 스콜라(Liner Scholar), 라이너 라이트(Liner Write) 등 구성원별 맞춤형 학습 및 연구 환경을 뒷받침한다는 계획이다.

라이너는 개강일부터 '라이너 프로'를 1년간 무상 지원한다. 대학 메일 계정만으로 즉시 라이선스가 활성화되는 간결한 시스템을 구축해 구성원의 접근성을 높였다.

연세대학교 구성원들은 라이너의 '에이전틱 리서치(Agentic Research)' 기술을 활용해 방대한 학술 데이터를 분석하고, 복잡한 연구 프로젝트를 관리하는 고도화된 지식 탐색을 경험할 수 있다. 라이너는 물리적 시간을 들여야 하는 반복적인 작업에서 벗어나 학생들이 질문의 본질과 연구의 창의성에 집중할 수 있는 '바이브 리서치(Vibe Research)' 환경을 조성하는 데 주력할 예정이다.

양측은 생성형 AI가 가져올 교육 현장의 변화에 선제적으로 대응하며 고등교육 혁신의 기틀을 마련한다. ▲AI 중심 교육과정 개발 및 혁신 ▲AI 학습 및 연구 활동을 위한 서비스 및 인프라 지원 ▲실전형 AI 산학협력 프로젝트 및 인턴십 프로그램 운영 등 실질적인 인재 양성 프로그램을 공동 추진하며 시너지를 낼 것으로 기대된다.

김진우 대표는 "AI 융합 교육의 새로운 지평을 열어가는 연세대학교와 함께 국내 최대 규모의 AI 교육 혁신 사례를 만들게 되어 매우 뜻깊다"며 "5만 연세인이 라이너를 통해 압도적인 정보 생산성을 경험하고 글로벌 경쟁력을 갖춘 AI 네이티브 인재로 성장할 수 있도록 모든 기술 역량을 지원할 것"이라고 말했다.

한승재 연세대학교 소프트웨어중심대학사업단장은 "라이너와의 협력은 우리 학생들이 AI 시대에 필수적인 리터러시를 체득하고, AI 활용 및 융합 능력을 향상시키는 결정적인 계기가 될 것"이라며 "이번 산학협력 사례가 대학 교육 현장에서 AI가 올바르고 효율적으로 활용되는 선도적인 혁신 모델이 되길 기대한다"고 전했다.

한편 라이너는 이번 연세대학교 도입 사례를 기점으로 국내외 주요 대학과의 파트너십을 본격적으로 확대할 계획이다. 단순히 기술을 제공하는 것을 넘어, 학계와 산업계를 잇는 AI 교육 모델을 구축함으로써 학생들이 졸업 후 실무 현장에서도 AI 역량을 발휘할 수 있도록 하겠다는 청사진이다.

stpoemseok@newspim.com