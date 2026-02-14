[FOCUS 중기벤처] 김진우 라이너 대표 "독보적 아키텍처로 B2B 시장 확장"

"출처 가시화 시스템 통해 할루시네이션 통제...정보 탐색 정확도 탁월"

"기업 AX 핵심은 정보 활용 역량...국내외 기업 파트너십 통해 외형 확장"

"AI, 주체적인 연구 파트너 될 수 있어...올해 3~4분기 중 기술 수준 완성"

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 대학교 캠퍼스에서 입소문을 타던 서비스가 전 세계 수천만명의 사랑을 받는 기업으로 성장한다. 메타 창업자 마크 저커버그의 성공 신화와 비슷하게 들리기도 하지만, AI(인공지능) 정보탐색 스타트업 '라이너'를 창업한 김진우 대표(CEO)의 얘기다.

라이너를 창업했을 당시, 김진우 대표는 자신이 개발한 서비스를 UC 버클리 학생들에게 샌드위치를 나눠주며 일일이 홍보했다고 한다. 시간이 흘러 다수의 학생들의 입소문을 타면서 이용자가 점차 늘었고, 결국 이달 기준 약 1300만명의 글로벌 가입자를 확보한 회사로 성장했다.

◆ "정보탐색만 보면 글로벌에서도 안 꿀린다"...김진우 대표의 뚝심에서 비롯됀 라이너 성공 신화

최근 뉴스핌은 김진우 대표를 만나 라이너의 성장 비결에 대해 물었다. 김진우 대표는 정보탐색 분야에만 집중한 것이 유저 수 증가로 이어졌다고 답했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김진우 라이너 대표. 2026.02.11 mironj19@newspim.com

김진우 대표는 "이제 AI가 영상도 만들 수 있고, 대화도 해주는 등 일상생활의 아주 많은 부분을 대체할 수 있게 됐지만 그만큼 경쟁도 심해졌다"며 "객관적으로 볼 때 범용적 AI 서비스로는 구글, 오픈AI 등 글로벌 빅테크를 이기기 힘들겠다고 판단했다"고 말했다.

그러면서 "대신 정보 탐색의 효율성과 정확성이라는 본질적인 문제 하나에만 몰두했다"며 "그 결과 지난 2024년 글로벌 VC(벤처캐피탈)인 앤드리슨 호로위츠(a16z)가 발표한 글로벌 AI 사용량 랭킹에서 전 세계 4위를 차지했다"

라이너는 검색 속도와 정확도에서 기술적 강점을 보인다. 라이너는 답변의 모든 문장이 어떤 웹페이지나 논문의 어느 부분에서 인용됐는지를 사용자가 직접 눈으로 확인할 수 있도록 '출처 가시화' 시스템을 구축했고, 이를 통해 AI의 고질적인 문제인 할루시네이션(Hallucination, 환각) 문제를 통제했다.

김진우 대표는 "'출처 가시화' 시스템을 위해 라이너 창업 이후부터 '웹 하이라이팅(웹 형광펜)' 데이터를 쌓아왔다"며 "이는 사람들이 중요하다고 판단해 밑줄을 그은 문서일수록 신뢰도가 높다는 점에 착안한 독자적인 출처 선별 랭킹 기술"이라고 설명했다.

◆ "기업 효율성 증가는 정보 활용에 달려 있어...B2B 시장으로 외형 확장할 것"

김진우 대표는 그간 확보한 이용자 수를 바탕으로 라이너의 수익성을 높이는 방안을 고심 중이다. 그리고 그는 올해 국내외 기업과의 파트너십을 기반으로 B2B 시장을 공략할 것이라고 밝혔다.

라이너는 개인 사용자 중심의 구독 모델을 넘어, 기업 내부의 방대한 문서를 탐색하고 맥락을 이해해 필요한 정보를 정확하게 제공하는 '엔터프라이즈 서치(Enterprise Search)'와 이를 고도화한 '엔터프라이즈 인텔리전스(Enterprise Intelligence)' 분야로 비즈니스 모델을 적극적으로 넓히고 있다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김진우 라이너 대표. 2026.02.11 mironj19@newspim.com

김진우 대표는 "엔터프라이즈 서치가 흩어져 있는 사내 문서 중 필요한 정보를 정확하게 찾아내는 것에 집중한다면, 엔터프라이즈 인텔리전스는 방대한 정보를 AI가 스스로 분석·가공해 의사결정에 필요한 통찰까지 제공한다"며 "기업의 AI 전환(AX)은 단순한 브레인스토밍을 넘어 내부 문서를 얼마나 정확하게 읽고 활용하느냐에 달려 있는데, 이미 라이너는 AI 할루시네이션 없이 답변을 내놓을 수 있는 독보적인 아키텍처를 구축해 뒀다"고 강조했다.

그러면서 "이러한 기술적 준비를 바탕으로 작년부터 중동의 대규모 프로젝트를 비롯해 국내외 유수 기업들과 협업해 B2B 시장에서의 수익성을 강화하고 있다"며 "기업 내부의 지식을 가장 안전하고 스마트하게 연결하는 비즈니스를 영위할 것"이라고 덧붙였다.

마지막으로 그는 라이너의 정보탐색 능력을 기술적으로 한 단계 높일 수 있다고 공언했다. 현재 라이너 스콜라는 연구의 맥락을 이해하고 스스로 판단해 실행하는 '에이전틱 리서치(Agentic Research)' 기능을 제공하고 있는데, 이를 고도화해 어떤 상황에서도 연구와 탐색을 스스로 수행할 수 있는 '바이브 리서치(Vibe Research)' 서비스를 선보인다는 방침이다.

바이브 리서치는 '바이브 코딩'에서 영감을 받은 개념이다. 바이브 코딩은 개발자가 엄격한 논리 설계 없이 AI의 도움을 받아 코딩을 진행하는 것으로, 김진우 대표는 바이브 리서치를 통해 사전에 복잡한 설계 없이 몇 가지 키워드를 던지는 것만으로 창의적 연구를 수행하는 것이 가능해질 것이라고 기대했다.

김진우 대표는 "AI를 단순한 도구가 아닌 연구 동료로 활용해 연구 생산성을 높이고, 연구자가 창의적 탐구에 집중할 수 있도록 돕는 것이 목표"라며 "올해 3~4분기 중 상용화될 것으로 보고 있다"고 말했다.

<김진우 라이너 대표 프로필>

▲2015년 라이너 창업 및 대표이사 CEO ▲2018년 포브스 '아시아 30세 이하 리더 30인' 선정 ▲2021년 연세대학교 컴퓨터과학과 박사 수료 ▲2024년 포브스 '2025년에 주목해야 할 최고의 AI 창업자' 선정 ▲2025년 대한민국 산업 포장 수여

