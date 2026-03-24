전북자치도, 로컬창업타운 조성 본격화…창업 생태계 구축 가속

총사업비 15억원 확보·국비 7억5000만원 지원

500㎡ 규모 창업거점 구축·2026년 4월 조성

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 지역 자원을 활용한 창업 기반 확충에 속도를 내며 소상공인 지원 정책을 강화한다.

24일 전북자치도에 따르면 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 주관한 '2026년 로컬창업타운 신규 설치' 공모사업에 선정돼 국비 7억5,000만 원을 포함한 총 15억 원의 사업비를 확보했다.

전북자치도청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.03.24 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 지역 창업 거점을 조성해 로컬 기반 창업을 활성화하고 소상공인의 성장과 재도약을 지원하는 것이 핵심이다. 전북은 전국 단위 경쟁에서 사업 추진 역량과 성장 가능성을 인정받았다.

로컬창업타운은 2026년 4월부터 조성되며 전북소상공인광역지원센터 내 유휴공간을 활용해 약 500㎡ 규모로 구축된다. 공유오피스와 코워킹 공간, 교육장, 회의실 등을 갖춘 창업 중심 공간으로 운영될 예정이다.

해당 부지는 전북대학교 상권과 터미널 인근에 위치해 유동 인구가 많고 접근성이 우수하다. 2028년 완공 예정인 전주 MICE 복합단지와 인접해 창업기업의 성장과 사업 확장에도 유리한 여건을 갖췄다.

도는 이를 중심으로 예비·초기 창업부터 성장 단계까지 이어지는 단계별 지원체계를 구축하고, 로컬크리에이터 육성과 소상공인 성장 지원을 연계해 지속 가능한 창업 환경을 조성할 계획이다.

아울러 도내 유관기관과 협력해 경영개선, 마케팅, 판로 개척 등 사업화 전반을 지원하는 통합 지원도 확대할 방침이다.

김인태 전북자치도 기업유치지원실장은 "로컬창업타운은 지역 자원을 기반으로 새로운 부가가치를 창출하는 거점이 될 것"이라며 "전북형 창업 생태계 구축과 소상공인 성장 지원에 적극 나서겠다"고 말했다.

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