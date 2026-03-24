동해시, 시민 기부 철쭉 1500본으로 유휴지 녹지공간 조성

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 시민이 기부한 철쭉 1500본을 활용해 도심 속 방치된 유휴지를 녹지공간으로 조성하는 '동별 유휴공간 마을 가꾸기 사업'을 추진한다.
24일 시에 따르면 이번 사업은 시민이 수목을 기부하고 식재 과정에도 직접 참여하는 시민 주도형 녹색 행정의 일환이다. 기부받은 철쭉 1,500본을 관내 10개 동 유휴지와 자투리땅에 식재해 녹지공간으로 탈바꿈시킨다.
각 동에서는 주민 요청을 반영해 식재 대상지를 선정했다. 본격적인 식재 시기에 맞춰 사회단체 회원과 주민들이 함께 참여한다. 철쭉은 건조한 환경에도 강하고 봄철 화려한 꽃을 피우는 수종으로, 도심 경관 개선과 시민 휴식공간 확충에 기여할 것으로 기대된다. 시는 식재 이후에도 주민들과 협력해 지속적인 관리 체계를 마련할 방침이다.
심광진 녹지과장은 "시민의 자발적인 수목 기부 덕분에 방치된 유휴지가 생기 넘치는 휴식 공간으로 거듭날 수 있게 됐다"며 "시민과 함께하는 녹지사업을 확대해 쾌적한 도시 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com