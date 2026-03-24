위너스, 지난해 매출액 312억원..."사상 최대 실적"

영업이익 80% 급증…AI 지반침하 예측 사업 진출

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 스마트 배선설비 전문기업 위너스는 지난해 사상 최대 실적을 달성했다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 위너스의 2025년 매출액은 전년 대비 18.5% 증가한 312억원을 기록했다. 영업이익과 당기순이익 역시 전년 대비 각각 80.2%, 88.2% 급증하며 영업이익 53억원, 당기순이익 47억원을 달성해 큰 폭의 실적 향상을 보였다.

회사 측은 지난해 대형 유통사향 매출 확대와 국내 최대 온라인 유통 플랫폼 신규 입점, 군 PX 납품 등으로 기존 사업 분야 매출이 크게 늘었다고 설명했다. 또한 신사업인 원격검침 수도계량기 자재 공급이 전체적인 실적 성장을 견인하며 지능형 검침 인프라(AMI) 사업의 기틀을 마련했다는 평가다.

위너스 로고. [사진=위너스]

특히 위너스는 최근 AI(인공지능) 전문기업 뉴놉과 '지반침하 전조증상 예측 제품'의 개발 및 생산 계약을 체결했다. 이를 통해 지반침하 탐지 및 24시간 모니터링 시스템을 구축함으로써 도시 인프라의 안전성을 강화하고 재난 방지에 기여할 수 있는 제품을 선보일 예정이다.

위너스 관계자는 "현재 전라도 지역에 집중된 원격검침 수도계량기 공급이 올해부터는 수도권을 비롯한 전국으로 확대되어 실적 고성장세를 유지할 전망"이라며 "지반침하 예측제품을 통해 국토교통부가 주관하는 '2026년 K-City Network 해외실증형 지원사업'에 참여해 국내를 넘어 해외 시장까지 영역을 넓힐 것"이라고 밝혔다.

또한 "보통주 1주당 500원의 현금 배당(시가배당률 4.54%)을 결정했으며 향후에도 안정적인 배당 기조를 유지하는 등 다각적인 방법을 통해 주주환원을 시행하는데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com