국방부·조달청, 군수품 상용화 공동 홍보관 '코리아 나라장터 엑스포 2026' 연다

AI 불꽃감지기·연기투시랜턴 등 장병 안전 기술 전시

국민 누구나 관람 가능… 혁신 조달로 민간기술 군 도입 가속

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부와 조달청이 25부터 27일까지 고양 킨텍스에서 열리는 '코리아 나라장터 엑스포 2026'에 공동 참가해 군수품 상용화 정책 공동 홍보관을 운영하며 민간 우수·혁신 기술의 군 도입을 확대한다.

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국방부와 조달청은 25일부터 27일까지 사흘간 열리는 국내 최대 공공조달 박람회 '코리아 나라장터 엑스포 2026'에서 군수품 상용화 정책 공동 홍보관을 연다. 조달청이 주최하는 이 엑스포는 우수·중소·벤처·혁신기업의 판로 개척과 성장을 지원하는 공공조달 전문 박람회로, 양 기관은 지난해에 이어 2년 연속 공동 홍보관을 개설해 부처 간 협업을 이어간다.

[서울=뉴스핌]오기웅 중소벤처기업부 차관이 17일 경기 고양 킨텍스에서 열린 '코리아 나라장터 엑스포 2024'에 참석해 전시장을 둘러보고 있다.[사진= 중소벤처기업부 ] 2024.04.17 photo@newspim.com

공동 홍보관은 군수품 상용화 정책의 주요 성과와 향후 발전 방향을 한눈에 볼 수 있도록 정책 홍보와 전시 공간으로 구성된다. 전시 공간에는 국방부 우수상용품 시범사용 제도를 통해 '군 운용 적합' 판정을 받은 기업 가운데 신청·심의를 거쳐 선정된 10개 기업 제품과, 조달청 국방상용물자 쇼핑몰을 통해 군에 급식·피복류를 공급하는 5개 기업 제품 등 총 15개 기업·제품이 소개된다.

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국방부 선정 10개사는 연기투시랜턴(엘라이트), 방탄 플레이트 케리어 세트·공군 유류작업자 난연점퍼·대테러복 상하의 세트(헤세드코리아), AI 지능형 불꽃감지기(한선에스티), 심폐소생술 교육·훈련장비(테트라시그넘), 인공지능 스마트 IoT 에어샤워(퓨리움), 폭발물처리장비(EOD SYSTEM, 본테크), 올인원 광섬유 융착접속기(유씨엘스위프트), 차열수성도료(마이칼라페인트), 지문인식 스마트폰 충전보관함(젤루텍), 파워데크 트레일러(에어밴) 등이다.

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조달청 선정 5개사는 양념육류(한양제너럴푸드), 어육가공품((주)서울식품), 양념육류·국탕류·소스(대상), 면류·소스류((주)가자연면), 군복류(하나산업) 등 장병 급식·피복 관련 물자를 공급하는 업체들로 구성됐다.

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올해 공동 홍보관에서는 인공지능 지능형 불꽃감지기, 연기투시랜턴, 지문인식 스마트폰 충전보관함 등 장병 안전과 편의를 높일 수 있는 기술·제품이 중점적으로 선보인다. 국방부는 민간 우수·혁신 제품의 군 도입을 확대하는 군수품 상용화 정책을 통해 군수품 품질 개선, 전투 준비태세 향상, 장병 만족도 제고를 동시에 추진하고 있다는 점을 강조한다.

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26일 오후 2시에는 각 군 실무자들이 참여하는 '국방부-조달청 군수품 상용화 제도 발전방향 설명회'가 열려 혁신조달제도 소개 및 국방 분야 활용 방안, 민군기술협력사업의 국방 분야 혁신제품 적용 방안 등 정책 발전 방향이 논의될 예정이다.

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이갑수 국방부 군수관리국장은 "2년 연속 운영되는 공동 홍보관은 국방부와 조달청의 협업이 긴밀하고 공고해졌음을 보여주는 상징적인 자리"라며 "민간 혁신기술의 군 도입을 가속화해 장병 복지 향상과 전투력 강화에 실질적으로 기여하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

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백호성 조달청 구매사업국장은 "조달청은 국방부와 각 군의 든든한 파트너로서 장병 중심 구매환경 조성과 안정적 조달을 통해 병영생활 만족도를 높이고 군 전투력을 최상으로 유지할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

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공동 홍보관은 일반 국민 누구나 관람할 수 있으며, 자세한 정보는 엑스포 누리집(www.koppex.com)에서 확인할 수 있다.

gomsi@newspim.com