한화투자증권, 웰컴백 투 코리아! '국내시장 복귀 계좌 RIA 이벤트' 실시

RIA 계좌에 해외주식 입고 시 커피쿠폰 또는 최대 5만원 캐시백 지급

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화투자증권은 오는 5월 29일까지 웰컴백 투 코리아 '국내시장 복귀 계좌(Reshoring Investment Account·RIA) 이벤트'를 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 이벤트는 해외주식을 보유한 국내거주 개인고객이면 누구나 참여 가능하며, 이벤트 신청 후 한화투자증권 RIA 계좌를 개설하고 해외주식을 입고하면 커피 쿠폰 또는 캐시백 혜택을 받을 수 있다.

[사진=한화투자증권]

한화투자증권은 해외주식 100만원 이상 1000만원 미만 입고 시 커피 쿠폰을, 1000만원 이상 입고 시 최대 5만원 캐시백을 제공하며, 혜택을 받기 위해서는 오는 6월 말까지 RIA 계좌 잔고를 유지해야 한다.

RIA 계좌는 해외주식 매도 후 국내시장에 1년 이상 투자 시 해외주식 양도소득세를 한시적으로 줄여주는 세제 혜택 계좌다.

2025년 12월 23일 결제 기준으로 보유했던 해외주식을 RIA 계좌에 입고한 후 2026년 5월 이내에 매도하고, 국내시장(예탁금, 국내상장주식, 국내주식형펀드, 국내주식형ETF)에 1년 이상 투자할 경우 세제 혜택이 적용된다.

세제 혜택 한도는 5000만원이며 매도 및 국내 투자 시기에 따라 양도세 감면 비율은 50%에서 100%까지 차등 적용한다.

임주혁 한화투자증권 자산관리본부 상무는 "더 많은 해외주식 투자 고객이 세제 혜택을 제공하는 RIA 계좌를 접할 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다"며 "RIA 계좌 출시를 통해 국내주식 시장 활성화에 도움이 되길 바란다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com