고준호 파주시장 예비후보 "시민 관심·경선후보 평가, 공개 토론 반드시 필요"

"경선 과정서 정책토론은 후보의 자질·정책을 검증하는 기본적인 절차"

"시장 후보라면 시민 앞에 서서 정책과 자질을 당당히 검증받아야"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 국민의힘 고준호 파주시장 예비후보는 24일 예비후보 등록 직후 선관위 앞에서 입장발표를 열고, 박용호 경선후보의 토론회 불참을 비판하며 토론회 개최를 촉구했다.

국민의힘 고준호 파주시장 예비후보는 24일 예비후보 등록 직후 선관위 앞에서 입장발표를 열고, 박용호 경선후보의 토론회 불참을 비판하며 토론회 개최를 촉구했다. [사진=고준호 파주시장 예비후보 선거캠프]

고준호 예비후보는 "토론을 회피하는 후보는 준비된 후보가 아니다"며 "박용호 국민의힘 경선후보는 토론을 피하지 말고 즉각 응해야 한다"고 밝혔다.

이어 "경선 과정에서의 정책토론은 후보의 자질과 정책을 검증하는 가장 기본적인 절차"라며 "토론 없는 경선은 경쟁 없는 경선이고 이는 결국 본선 경쟁력 약화로 이어질 수밖에 없다"고 강조했다.

특히 "시민의 관심과 참여를 이끌어내고 후보를 제대로 평가하기 위해서라도 공개 토론은 반드시 필요하다"며 "파주시민은 후보의 정책과 역량을 비교·검증할 권리가 있다"고 말했다.

또한 국민의힘 중앙당사에서 진행된 경선 설명회에서는 후보자 서약과 함께 경선 방식이 안내됐으며 광역단체장의 경우 토론회가 의무 사항이지만 기초단체장은 후보자 간 합의 시 당 주최 비전발표 토론회 개최가 가능하다는 점이 설명됐다.

다만 당에서 이틀간의 협의·조정 기간이 주어진 만큼 고준호 경선후보는 더 이상 토론을 회피하지 말고 박용호 경선후보가 책임 있는 자세로 즉각 토론회에 응할 것을 공개적으로 촉구했다.

고준호 예비후보는 "토론을 거부하는 것은 시민 검증을 외면하는 것"이라며 "시장 후보라면 시민 앞에 서서 정책과 자질을 당당히 검증받아야 한다. 박용호 후보는 더 이상 회피하지 말고 토론회에 응해야 한다"고 밝혔다.

이어 "정당 지지도가 어려운 상황일수록 후보 경쟁력을 검증하는 토론이 반드시 필요하다"며 "유튜브로 공개되는 토론회를 통해 당원과 시민의 선택을 받는 것이 책임 있는 자세"라고 덧붙였다.

또한 "이번 선거를 경선 통과용 후보를 뽑는 과정으로 만들 것인지, 아니면 본선에서 승리할 수 있는 새로운 후보를 선택하는 기회로 만들 것인지는 파주시민의 판단에 달려 있다"며 수위를 높였다.

끝으로 "공약 경쟁이 아닌 실행 경쟁으로 파주를 바꾸겠다"며 "시민 앞에 당당히 서서 검증받는 후보만이 파주를 책임질 수 있다"고 강조했다.

1141world@newspim.com