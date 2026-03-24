HMM, 창립 50주년 기념식 개최..."100년 영속기업 항해 시작"

파도 넘어 50년… 위기를 기회로 바꾼 '도전의 역사'

"해운을 넘어 더 큰 가치, 더 나은 미래를 움직입니다"

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = HMM(대표이사 사장 최원혁)은 오는 25일 창립 50주년을 맞아 기념식을 열고 새로운 비전과 성장 전략을 발표했다고 24일 밝혔다.

HMM 여의도 본사에서 개최된 이날 기념식에는 최원혁 HMM 대표와 임직원 100여명이 참석했다.

HMM은 창립기념식에서 'Move Beyond Maritime'이라는 비전을 선포했다. 이는 "해운을 넘어 더 큰 가치, 더 나은 미래를 움직인다"라는 뜻으로 세계 최고의 종합 해운·물류 기업으로 도약하기 위해 끊임없이 정진하겠다는 의지를 담았다.

비전 실현을 위한 구체적인 전략 방향으로는 'W.A.V.E'를 제시했다. 'W.A.V.E' 전략은 인재(W), 혁신(A), 가치(V), 친환경(E)이라는 4가지 축으로 구성되어 있다.

HMM 컨테이너선 [사진=HMM]

이는 미래를 준비하는 HMM의 핵심 전략이다. 숙련된 인재의 역량이 곧 경쟁력인 해운업의 특성을 반영하고, AI 기반 혁신으로 미래 경쟁력을 확보하겠다는 것이다. 또한, 외부 요인에 흔들리지 않는 가치 중심의 성장을 추구하며, 친환경 전환을 선도함으로써 HMM이 시장의 변화를 주도하겠다는 전략이다.

이날 기념식에서 최원혁 대표는 "지난 반세기 동안 수많은 선택과 도전, 고난과 성공을 겪었다"며, "모든 성과는 바다와 국내외 현장에서 일해온 분의 헌신적인 노고 덕분"이라고 임직원들에 감사의 뜻을 전했다.

이어, "우리 회사는 이제 50년의 역사를 동력으로 100년 영속기업을 향해, 또다른 항해를 시작해야 한다"며, "미래를 위한 변화와 혁신으로, 글로벌 Top-tier 선사를 향해 다같이 노력하자"고 당부했다.

HMM은 1976년 유조선 3척으로 시작해, 1986년에는 풀컨테이너 사업 진입에 이어 세계 3대 항로인 유럽 항로까지 네트워크를 넓혔다. 1994년 국내 최초 LNG 운반선 취항 등을 통해 1997년에는 변동성이 심한 해운업계에서 10년 연속 흑자를 달성하는 등 지속적으로 성장했다.

2010년대 글로벌 해운업계의 불황으로 큰 어려움을 겪기도 했지만, 2020년 당시 세계 최대 크기인 24,000 TEU급 컨테이너선 'HMM 알헤시라스'호를 비롯해 20척의 초대형 컨테이너선을 도입하며 재도약의 시대를 열었다. 2020년 흑자전환에 이어, 2022년에는 9조 9,455억 원의 영업이익으로 역대 최대 실적을 기록했다.

HMM은 이에 안주하지 않고 급변하는 시장에 대응하기 위해 노력하고 있다. 국내 선사 최초로 메탄올, LNG 등 친환경 연료 컨테이너선을 확보하고 선박종합상황실을 개설해 빅데이터 분석 시스템을 구축하는 등 친환경 경쟁력과 디지털 전환(DX)에 앞장서고 있다.

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