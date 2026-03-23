신원근 카카오페이 대표 3연임 성공

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 신원근 카카오페이 대표이사가 3연임에 성공했다.
카카오페이는 23일 정기주주총회에서 신 대표의 재선임 안건을 통과시켰다. 2022년 3월 카카오페이의 대표이사로 첫 취임한 신원근 대표는 경영 성과를 인정받아 2024년 3월 한차례 임기를 연장했다. 재임 기간 동안 '생활 금융 플랫폼'의 청사진을 완성하고 외형과 내실을 함께 성장시키며 지난해 첫 연결기준 연간 흑자를 일궜다. 새 임기는 2028년까지다.
신 대표는 지난 4년간 쌓아온 핀테크 비즈니스 노하우를 바탕으로 기존 사업 분야를 확장하고, 사용자경험(UX)을 혁신해 본격적인 '초개인화' 서비스를 구현할 계획이다. 또 AI 기반 서비스로 전환을 꾀하는 한편 디지털자산 기반의 차세대 금융환경에 대응하는 '넥스트 파이낸스(Next Finance)' 구상을 실현할 방침이다.
특히 올해는 사용자들이 더 쉽고 만족스럽게 초개인화 된 금융 플랫폼 서비스를 경험할 수 있도록 사용자경험(UX)의 혁신과 AI 기반 서비스로의 전환을 최우선 과제로 추진한다. 카카오 그룹 내 '슈퍼 월렛'을 축으로 스테이블코인, 블록체인, STO 등 디지털 자산 기반 차세대 사업 영역에도 착실히 대비해 나갈 계획이다.
신 대표는 "에이전틱 AI가 자율결제, 임베디드 금융(Embedded Finance), 초개인화 등 금융의 AX(AI전환)를 촉발하고 스테이블코인 등 온체인 금융이 글로벌 정산 인프라를 재편하고 있다"며 "한 발 앞선 AI전환과 '넥스트 파이낸스' 성장 전략에 새로운 금융 경험을 선사할 UX 혁신을 더해 '기술로 사용자에게 이로운 금융을 만든다'는 카카오페이의 미션을 실현해 나갈 것"이라고 포부를 밝혔다.
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