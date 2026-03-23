광주시교육청, 수능 대비 학력평가 24일 실시

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시교육청은 오는 24일 고등학교 모든 학년을 대상으로 올해 첫 전국연합학력평가를 시행한다.
23일 시교육청에 따르면 전국연합학력평가는 서울시교육청 주관으로 실시되며 고등학교 3학년은 기존 수능과 동일한 체제, 1·2학년은 개편된 2028 수능 체제를 적용해 실시된다. 응시 인원은 1학년 1만4000여명, 2학년 1만3300여명, 3학년 1만3500여명이다.
시험 시간은 3학년의 경우 1교시 오전 8시 40분 국어영역을 시작으로 마지막 4교시 사회·과학 탐구영역이 오후 4시37분 종료된다. 1·2학년의 경우 1교시 시작 시간은 3학년과 동일하며 마지막 4교시 과학탐구 영역이 오후 5시10분에 종료된다. 이번 학력평가에서는 제2외국어 영역은 실시되지 않는다.
시교육청은 이번 학력평가를 통해 새로 개편된 2028학년도 수능 체제를 경험할 수 있을 것으로 보고 있다. 2028학년도 수능에서는 국어, 수학, 사회·과학 탐구영역의 선택 과목제가 폐지된다.
사회·과학탐구 영역은 2022 개정 교육과정 교과목인 '통합사회', '통합과학'을 모든 응시자가 동일하게 응시한다. 과목별 응시 문항수와 시험 시간도 20문항 30분에서 30문항 40분으로 확대된다.
이정선 교육감은 "개편된 수능 체제가 적용되는 만큼 변화된 평가 방식에 대한 이해를 바탕으로 체계적으로 준비할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
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