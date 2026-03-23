장동혁, 주호영 컷오프에 "이정현 결정 존중…당 위해 희생할 때"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 당 공천관리위원회의 주호영 국회 부의장 컷오프(공천 배제) 결정과 관련해 "제 생각과 일치하지 않아도 당 대표로서 공관위의 결정을 존중할 필요가 있다"고 밝혔다.
장 대표는 23일 오후 서울 여의도 국회박물관에서 열린 당 중앙차세대여성위원회 발대식 직후 기자들과 만나 "어제 대구를 방문해서 대구 의원들과 여러 얘기를 나눴고, 저는 공관위원장께 대구 민심을 전했다"며 이같이 말했다.
그는 "공정한 경선이 되게 시민들이 납득할 수 있는 경선을 만들어달라고 당부 말씀을 드렸고, 어제 공관위 결정이 있었다"며 "당대표로서는 공관위 결정을 존중한다"고 했다.
이어 "선거를 치르고 경선을 치르고 공천을 하다 보면 당을 위해 희생이 필요할 때도 있다"면서 "당의 여러 상황이 어렵다. 지방선거 승리를 위해서는 생각이 다를지라도 생각을 좁히고, 당을 위해 필요한 희생이 있다면 서로 희생할 때라고 생각한다"고 덧붙였다.
앞서 국민의힘 공천관리위원회는 전날 대구시장 경선 후보로 유영하·윤재옥·이재만·추경호·최은석·홍석준(가나다순) 등 6명을 확정했다.
주 부의장과 이진숙 전 방송통신위원장은 컷오프됐다.
당내에서는 장 대표가 '최대한 많은 분의 참여'를 언급하며 사실상 주 부의장 등의 경선 합류를 시사했으나, 공관위가 6인 경선안을 밀어붙이면서 지도부와 공관위 간의 엇박자가 노출됐다는 해석이 나왔다.
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