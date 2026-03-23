강기정 "필요하면 결단"…신정훈과 단일화 가능성 꿈틀

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 강기정 더불어민주당 전남광주통합특별시장 예비후보가 23일 신정훈 예비후보와 단일화 가능성에 대해 "필요하면 결단하겠다"고 말했다.
강 예비후보는 이날 광주시의회 브리핑룸에서 공약 발표 기자회견에서 취재진의 '단일화 가능성'을 묻는 질문에 이 같이 답했다.
강 예비후보는 "아직 신 예비후보와 만나거나 단일화를 얘기한 적은 없다"면서도 "다만 어떤 가치와 정책이 시민들 속에 더 검증받을 필요는 있겠다"고 밝혔다. 이어 "검증 과정에서 만약 어떤 단일화의 필요성이 존재한다면 그때 결단하겠다"고 시사했다.
더불어민주당 예비경선 직후 유포된 후보별 득표율 지라시에 대해서는 "선관이에서 대응할 문제다"고 짧게 답했다.
동부권 통합의대 논란 관련해 "서부권에도 의료 접근성을 높이기 위한 닥터헬기 도입, 움직이는 응급실, 빅4 병원 유치 등 구상을 밝혔다"고 말했다.
한편 강 예비후보는 다음 일정으로 신 예비후보와 함께 천주교 광주대교구에서 옥현진 대주교를 함께 예방할 예정이다.
맞대결을 펼치는 민주당 본경선이 시작된 시점에서 경쟁 후보와 동행에 나서 주목을 끌고 있다. 지역 정치권에선 향후 단일화 가능성을 염두에 둔 것 아니냐는 해석이 나온다.
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