강기정 예비후보, '1·1·7 통합응급의료망' 공약…"의료 혁신"

동부권 '통합의대' 설립…서부권 '빅4 병원' 유치

광주권 '꿈의 암치료기' 중입자가속기 도입 "정밀 치료"

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 강기정 전남광주특별시장 예비후보가 2호 공약으로 '1·1·7 통합응급의료망'을 내세웠다.

강 예비후보는 23일 광주시의회 브리핑룸에서 공약 발표 기자회견을 개최하고 의료 서비스 수준과 접근성을 높이기 위한 공약을 발표했다.

1·1·7 통합응급의료망은 1분 안에 응급 환자의 이송 병원 결정, 1시간 안에 병원에 도착할 수 있는 환경, 7분의 골든타임 확보를 목표로 한다.

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 강기정 전남광주특별시장 예비후보가 23일 광주시의회 브리핑룸에서 공약 발표 기자회견을 개최하고 있다. 2026.03.23 bless4ya@newspim.com

이를 위해 광주에서 운영 중인 '응급실 뺑뺑이 없는 응급의료 플랫폼'을 전남 전체로 확장한다. 소방과 의료 전문가가 24시간 상주해 병상·수술·전문의 정보를 실시간 공유하는 시스템이다.

병원 중환자실과 동일한 장비와 의료 인력을 갖춘 구급차인 '움직이는 중환자실'을 새로 도입하고 '하늘 위의 응급실' 닥터 헬기를 추가로 도입해 도서·산간 응급 이송 체계를 갖춘다. 각 가정에는 AI스마트 안심돌보미를 보급하고 마을 안심메니저와 마을 간호사를 양성해 구급차가 오기 전 초기 대응을 할 수 있는 체계를 구축하겠다는 구상이다.

아울러 전남 소재 상급병원의 병실 부족 문제를 해결하고자 지역 맞춤형 의료 거점을 구축할 방침이다.

동부권에 정원 100명의 통합의과대를 만들어 우수한 의료 인력을 유입하겠다는 생각이다. 목포대와 순천대에 50명씩 정원을 나누자는 '미니의대'는 비효율적이라고 판단했다. 유일한 병원인 순천병원은 산단에서 발생하는 외상 환자가 많이 찾고 있는 점을 고려해 대규모 수중 운동 인프라와 최첨단 로봇재활을 도입할 계획이다.

서부권에는 국내 빅(BIG)4 수준의 종합병원을 유치한다. 통합특별법의 특례를 바탕으로 전남대·조선대·광주과학기술원과 민간과 함께 특수목적법인(SPC)를 설립하겠다는 방향이다.

단순히 병원 확보에 그치지 않고 익사이팅 파크와 스마트 건강관리센터, 치유의 숲 등을 개발해 메디헬스복합타운을 조성한다. 낙후된 목포의료원, 순천의료원, 강진의료원에도 집중 투자할 방침이다.

화순바이오 메디컬 클러스터에는 '꿈의 암치료기'라고 불리는 중입자가속기치료센터를 도입하겠다고 발표했다. 이곳을 암 특화 정밀 의료의 거점으로 만들고 광주의 전남대, 조선대 병원을 AI 초정밀 스마트병원으로 키우겠다는 것이다.

강 시장은 "움직이는 중환자실과 뺑뺑이 없는 플랫폼을 통해 구급차에서부터 치료가 시작되고 어디서는 1시간 내에 병원에 도착하도록 하겠다"며 "안심하고 생활하는 시대를 만들겠다"고 다짐했다. 이어 "사는 곳 때문에 치료를 못 받는 일, 리 때문에 생명을 잃는 일, 통합특별시에서 반드시 끝내겠다"고 약속했다.

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