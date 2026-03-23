日여론 "자위대 파병 반대 52%"...미일정상회담은 69%가 "긍정 평가"

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 이란 정세가 점차 악화되는 가운데, 일본 내 여론은 자위대 파병에 부정적인 것으로 나타났다.

최근 여론조사 결과를 보면 절반 이상이 파병에 반대했으며, 미국과 이스라엘의 군사행동에 대해서도 부정적 인식이 압도적이었다.

일본 TV 아사히가 21~22일 실시한 조사에 따르면, 호르무즈 해협 봉쇄 상황을 전제로 자위대 파병 여부를 묻는 질문에 "파병해야 한다"는 응답은 41%(정전 전 9%, 정전 후 32%)에 그친 반면, "파병해서는 안 된다"는 응답이 52%로 과반을 차지했다.

이는 중동 지역 긴장이 고조되는 상황에서도 일본 국민 다수가 군사적 개입 확대에 선을 긋고 있음을 보여준다.

특히 미국과 이스라엘의 이란 공격에 대해서는 "지지하지 않는다"가 86%, "지지한다"는 7%에 그쳐, 일본 내 여론이 군사행동 자체에 대해 매우 부정적임을 확인시켰다.

다만 외교 대응에 대한 평가는 상대적으로 긍정적이다. 같은 시기 실시된 요미우리신문 조사에서는 지난 19일(현지시간) 미국 워싱턴에서 열린 미일 정상회담에 대해 "긍정적으로 평가한다"는 응답이 69%로 나타났다.

또 일본 정부가 "법률 범위 내에서 대응하겠다"는 입장을 밝힌 데 대해서도 82%가 긍정 평가를 내렸다. 이는 군사적 개입에는 신중하지만, 외교적 공조 자체에는 일정 수준의 지지를 보내는 '이중적 여론 구조'를 보여준다.

내각 지지율 역시 높은 수준을 유지하고 있다. TV 아사히 조사에서는 65.2%, 요미우리 조사에서는 71%로 나타나, 이란 정세 대응이 단기적으로 정권 지지율에 부정적 영향을 주지는 않은 것으로 분석된다.

결국 일본 여론은 ▲자위대 파견에는 과반 반대 ▲대이란 군사공격에는 강한 비판 ▲대미 외교 협력은 긍정이라는 흐름으로 요약된다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 워싱턴 D.C. 백악관 집무실에서 다카이치 사나에 일본 총리와 악수하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

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