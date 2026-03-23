부산교육청, 제8기 주민참여예산위원회 공개 모집

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 투명하고 민주적인 교육재정 운영을 목표로 예산편성 과정을 함께할 '제8기 주민참여예산위원회' 위원을 모집한다고 23일 밝혔다.
이번 주민참여예산위원회는 오는 5월 1일부터 2년 동안 부산교육 예산 편성 과정에 직접 참여하여 주민들의 다양한 목소리를 예산에 반영하는 역할을 수행한다.
위원회는 공개모집 18명(주민 16명, 비영리민간단체 2명)과 추천 및 지명 12명 등 모두 30명으로 구성한다.
주민 위원은 지역적 대표성을 고려해 16개 구·군별로 1명씩 선정하되, 신청자가 모집인원을 초과하는 경우 공개 추첨으로 선정한다.
참여를 희망하는 부산시민과 비영리민간단체는 24일부터 다음달 14일 오후 3시까지 신청서 등 관련 서류를 갖춰 전자메일, 팩스, 우편, 직접 방문을 통해 제출하면 된다.
김석준 교육감은 "주민참여예산제는 교육재정의 참여민주주의를 실현하는 핵심 제도인 만큼, 보다 많은 시민들이 관심을 갖고 적극적으로 참여해 주시기를 바란다"고 말했다.
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