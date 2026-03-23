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제4회 서울예술상 4월 5일 개최…수상작·갈라 공연 라인업 공개

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 서울문화재단(대표이사 송형종)이 주최하는 '제4회 서울예술상'이 4월 5일 여의도 KBS홀에서 개최된다.

서울예술상은 한 해 동안 서울에서 발표된 주요 순수예술 작품 가운데 예술성과 동시대성을 갖춘 우수작을 선정하는 자리로, 올해 수상작 공개와 함께 갈라 공연 라인업이 확정됐다.

이번 시상식은 단순 시상을 넘어 공연과 전시, 음악과 전통, 다원예술 장르까지 아우르며 동시대 서울 예술의 흐름을 집약적으로 보여주는 무대로 구성된다. 특히 KBS와 연계한 녹화 방송을 통해 국내외 관객을 비롯한 대중에게 서울 예술의 경쟁력을 확산할 예정이다. 시상자로는 작가 겸 배우 정은혜(활동명)를 비롯해, 노소영 아트센터 나비 관장, 박상원 서울문화재단 이사장 등 예술계 인사들이 대거 무대에 오른다. 사회는 이재성 KBS 아나운서와 유선 배우가 맡는다.

[사진=서울문화재단]

올해 시상은 대상, 최우수상, 포르쉐 프런티어상, 스팍 포커스상, 특별상, 특별 공로상(Seoul Art Master)으로 구성되며, 총 21개 수상작(인)에 대한 발표가 완료됐다. 대상은 시상식 당일 현장에서 발표된다.

서울문화재단은 지난해 약 220억 원 규모로 1200여 건의 작품 및 예술가를 지원하고, 1년간 창작지원 선정작에 대한 현장 중심의 모니터링을 거쳐 서울예술상 후보군을 구성했다. 현장 모니터링은 분야별 전문가 평가위원단 약 60명을 구성해 선정작의 실질적 성과와 현장에서의 관객 반응을 종합적으로 확인했다. 특히 450여 건의 작품을 대상으로 작품당 3인 이상의 평가위원이 직접 작품을 관람하고, 월별 온라인 토론과 보완 심의를 병행해 평가의 입체성과 신뢰도를 높였다. 그 결과 단순 점수 경쟁이 아닌 현장성과 동시대성을 반영한 다층적 선정 구조를 구축했다.

신설 수상 분야이자 오랜 시간 순수예술 발전과 저변 확대에 헌신해 온 예술인에게 수여하는 특별 공로상은 연극배우 박정자가 선정됐다.

최우수상은 ▲다 내 아이들(연극, 이성열) ▲누수(무용, 춤판야무) ▲'카메라타 안티콰 서울' 창단 20주년 기념연주회(음악, 카메라타 안티콰 서울) ▲이자람 판소리 '눈, 눈, 눈'(전통, 이자람) ▲김옥선 개인전 '옥선 혜림 인선'(시각, 김옥선) ▲우리에게 남은 것이 빈곤과 절망 그리고 투쟁뿐일 때, 그곳에 노래가 있었다(다원, 서울익스프레스)가 선정됐다. 이 중 대상 수상작은 시상식 당일 현장에서 발표 예정이다.

포르쉐 프런티어상은 ▲무릎을긁었는데겨드랑이가따끔하여(연극, 작당모의) ▲시간을 훔치는 사람들(무용, 아트랩보연) ▲모두가 똑같고 모두가 고립된 세상에서(음악, 박정은) ▲명가월륜2 : 만월의 빛(전통, 윤종현) ▲타면 나타나는 굴(시각, 김세은) ▲Doppel-Lumpen 도플 룸펜(다원, 이민재)이 선정됐다.

신설 수상 분야이자 공공 지원금 없이 자생적 노력으로 발표된 우수작품을 조명하는 스팍 포커스상은 ▲세기의 사나이(연극, 극단 명작옥수수밭) ▲바디콘서트(무용, 앰비규어스댄스컴퍼니) ▲임동민&최형록 듀오 리사이틀 'A New Chapter'(음악, 임동민, 최형록) ▲소리극 '죄와 벌'(시각, 판소리공장 바닥소리) ▲포킹룸2025 레프트 테크(시각, 포킹룸) ▲밤짐승 놀이패(다원, 조현진, 하지민)가 선정됐다.

최근 2~3년간 활발한 창작 활동을 통해 장애예술의 동시대적 의미를 확장한 예술인에게 수여하는 특별상 장애예술인 부문은 ▲김용우(휠체어 현대무용 안무가)가 선정됐다.

이번 시상식은 수상작 중 9개 작품을 갈라 공연으로 선보인다는 점에 주목할 만하다. 갈라 공연으로 앰비규어스댄스컴퍼니 '바디콘서트', 아트랩보연 '시간을 훔치는 사람들', 박정은 '모두가 똑같고 모두가 고립된 세상에서', 작당모의 '무릎을긁었는데겨드랑이가따끔하여', 윤종현 '명가월륜2 : 만월의 빛', 이성열 '다 내 아이들', 춤판야무 '누수', 이자람 '이자람 판소리 '눈, 눈, 눈'', 카메라타 안티콰 서울 ''카메라타 안티콰 서울' 창단 20주년 기념 연주회'가 포함된다. 지난해 서울의 예술을 대표하는 각기 다른 장르의 작품들이 한 무대에서 펼쳐지며, 관객이 서울에서 탄생한 동시대 예술의 스펙트럼을 직관적으로 경험할 수 있는 자리를 마련한다.

선정된 작품들은 단순 시상에 그치지 않고 주요한 예술 자산으로서 다양한 후속 기회를 통해 확장된다. 먼저 포르쉐 프런티어상 수상작 중 1개 작품은 포르쉐 코리아의 재발표 지원금 2천5백만 원을 추가로 지원받고 연내 재공연 될 예정이다. 이와 함께 해외 교류, 기관 간 협력 사업과의 연계 등 서울을 대표하는 예술작품의 다양한 협업 기회도 지속적으로 마련하고 있다.

2025년에는 서울예술상 1, 2회 대상 수상작들이 재단의 추가지원과 함께 문화체육관광부와 한국국제문화교류진흥원의 후원을 연계해 유럽 7개국 8개 도시에서 두 달간 순회공연을 진행한 바 있다. 올해도 프랑스, 벨기에, 스웨덴, 뉴욕, LA, 호주, 브라질, 멕시코 등 유럽 및 미주를 중심으로 서울예술상 수상작의 해외 순회공연이 이어질 예정이다.

송형종 서울문화재단 대표이사는 "서울예술상은 한 해 동안 축적된 예술적 성취를 가장 밀도 있게 드러내는 무대이자, 서울 예술의 현재와 미래를 동시에 보여주는 자리"라며, "서울문화재단은 뛰어난 작품이 더 널리 확산되고 다음 창작으로 이어질 수 있도록 전폭적 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.

공개녹화 방청객 모집은 서울문화재단 누리집을 통해 이달 25일까지 진행되며, 다양한 방청권 이벤트도 함께 운영된다. 신청을 통해 시민 누구나 시상식 현장에서 서울 대표 예술작품을 직접 만날 수 있다. 자세한 일정 및 참여 방법은 서울문화재단 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다.

한편, '제4회 서울예술상' 시상식은 4월 5일 오후 5시부터 여의도 KBS홀에서 개최된다. KBS를 통해 녹화된 프로그램은 4월 20일 KBS1TV를 통해 23시 35분부터 100분간 방송될 예정이다.

jyyang@newspim.com

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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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