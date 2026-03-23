씨티씨바이오, 코스맥스펫과 '프리미엄 펫 유산균' 전략적 파트너십 체결

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 바이오 전문기업 씨티씨바이오는 반려동물 헬스케어 ODM(연구·개발·생산) 기업 코스맥스펫과 전략적 제조 파트너십을 체결하고 프리미엄 반려동물 유산균 시장 공략에 본격 나선다고 23일 밝혔다.
회사에 따르면 최근 반려동물의 장 건강, 면역 관리, 스트레스 완화 등 기능성 제품에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있다. 씨티씨바이오는 기존 혼합유산균 제조 역량에 차별화된 기능성 유산균 원료를 더해 프리미엄 펫 헬스케어 제품군을 확대한다는 전략이다.
양사는 이번 협약을 통해 프리미엄 유산균 제제 개발을 위한 전방위 협력을 추진한다. 주요 협력 분야는 반려동물 장 환경 특성을 반영한 전용 균주 기반 혼합유산균 개발과 장 건강, 면역, 구강, 피부·모질, 스트레스 케어 등 목적별 맞춤형 제품 라인업 구축 등이다.
특히 인체용 프로바이오틱스 분야에서 세계적인 기술력을 인정받은 IFF의 프리미엄 원료를 적용해 제품의 기능성을 극대화할 예정이다. 씨티씨바이오는 의약품 및 동물용 제제 분야에서 축적해온 균주 개발, 대량 배양, 코팅 및 제형 안정화 기술, 균수 보증 설계 역량을 적극 활용한다. 목적별 기능에 맞춘 유산균 커스터마이징 기술을 기반으로 반려동물 프로바이오틱스 영역에서 차별화된 경쟁력을 확보한다는 방침이다.
씨티씨바이오가 선보일 프리미엄 유산균 제품군은 단순 혼합형 제품과 달리 유통기한까지 기능이 유지되는 '보장균수' 설계 기술이 적용돼 명확한 차별성을 갖는다. 씨티씨바이오의 기술력을 바탕으로 코스맥스펫은 분말, 츄어블, 스틱형 등 반려동물의 기호성을 고려한 다양한 제형의 ODM 솔루션을 제공하며 국내 B2B 시장에서의 입지를 더욱 강화할 계획이다.
씨티씨바이오 관계자는 "반려동물을 가족처럼 여기는 '펫 휴먼라이제이션' 트렌드 확산으로 단순 간식을 넘어 과학적 근거를 갖춘 프리미엄 제품 중심으로 시장이 재편되고 있다"며 "코스맥스펫과 협력을 통해 국내 반려동물 유산균 시장의 패러다임을 '단순 혼합'에서 '맞춤형 보장균수'로 전환하고 최고의 품질을 갖춘 제품을 선보이겠다"고 밝혔다.
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