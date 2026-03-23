이지트로닉스, 소형전술차량 전원 시스템 장기 공급

10년 이상 공급 실적 기반 추가 물량 확보…방산 입지 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 전력변환장치 전문기업 이지트로닉스는 국내 방산 체계업체의 소형전술차량 사업에 전원 시스템을 장기 공급하며 방산 전력 시스템 분야에서 입지를 강화하고 있다고 23일 밝혔다.

회사에 따르면 이지트로닉스는 해당 사업 초기 단계부터 참여해 10년 이상 전원 시스템을 안정적으로 공급해오며 품질과 신뢰성을 검증받아 왔다. 최근에는 2030년까지 이어지는 추가 물량을 확보하며 장기적인 공급 체계를 더욱 공고히 했다.

소형전술차량 사업은 군용 기동 플랫폼을 기반으로 다양한 파생형 차량이 개발되는 대표적인 방산 사업이다. 기본형 차량을 비롯해 신형 구급차량, 통신전술차량, 화생방 정찰차량 등 다양한 파생 모델로 확대되며 지속적인 수요가 발생하고 있다.

이지트로닉스 로고 [사진=이지트로닉스]

특히 방산 사업 특성상 한 번 채택된 부품은 장기간 유지되는 구조를 갖고 있어 초기 공급 실적이 장기적인 공급 물량으로 이어지는 특징이 있다. 이지트로닉스는 이러한 사업 구조 속에서 전술차량 플랫폼 내 전력 시스템 공급업체로 자리매김하고 있다.

전술차량에는 통신장비, 의료장비, 센서 등 다양한 전장 장비가 탑재되기 때문에 안정적인 전력 공급이 필수적이다. 차량 내부에는 발전기를 기반으로 한 전력 시스템이 구성되며, 이지트로닉스는 해당 전력을 실제 장비에서 사용할 수 있도록 전력 변환 및 공급 역할을 수행하고 있다.

이지트로닉스가 공급하는 제품은 크게 두 가지로 구분된다. 발전기에서 발생한 AC 전원을 DC 전원으로 변환하는 AC/DC 변환 장치는 개선형 구급차량과 화생방 정찰차량 등에 적용되며, 발전기 전력을 안정적으로 공급하는 AC 출력 장치는 소형전술차량 플랫폼에 적용되고 있다.

이지트로닉스 관계자는 "10년 이상 축적된 공급 경험과 기술력을 기반으로 전술차량 사업 내에서 안정적인 입지를 확보했다"며 "2030년까지 확보된 추가 물량을 바탕으로 방산 전력 시스템 분야에서 지속적인 성장을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.

한편 회사는 향후 전술차량 파생 모델 확대와 전장 장비 고도화에 따른 전력 수요 증가에 대응해 고신뢰성 전원 솔루션 공급을 지속 확대해 나갈 방침이다.

nylee54@newspim.com