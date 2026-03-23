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카카오-제주창조경제혁신센터, 스타트업 발굴 사업 참가 기업 모집

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카카오·카카오모빌리티·카카오엔터테인먼트·카카오엔터프라이즈 참여

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 카카오는 제주창조경제혁신센터와 우수 스타트업 발굴과 동반 성장을 위한 오픈이노베이션 프로그램 '2026 JCCEI X Kakao 오픈 그라운드'의 참가기업을 모집한다고 23일 밝혔다.

'2026 JCCEI X Kakao 오픈 그라운드'는 제주센터의 전담 대기업인 카카오와 공동으로 기획한 오픈이노베이션 프로그램으로 카카오 및 카카오그룹사의 사업 분야와 연계 가능한 유망 스타트업을 발굴해 기술 검증(PoC), 사업화 협력 등 실질적인 협업 기회를 제공하는 것이 특징이다.

이번 프로그램에는 카카오, 카카오모빌리티, 카카오엔터테인먼트, 카카오엔터프라이즈 등 총 4개 그룹사가 참여하며 각 기업의 사업 영역과 연계된 약 10개 내외의 스타트업을 선발할 예정이다.

모집 분야는 ▲AI 및 빅데이터 ▲친환경 기술 ▲모빌리티·자율주행 ▲IoT ▲디지털 플랫폼 ▲콘텐츠 ▲산업 특화 SaaS 등으로 카카오 그룹의 서비스·플랫폼과 기술적으로 연계 가능한 딥테크 및 혁신 기술 스타트업이라면 지원 가능하다.

카카오는 카카오 데이터센터와 연계 가능한 ▲AI 기반 데이터센터 냉방 시스템 자율 최적화 고도화 실증 과제와 카카오메이커스와 함께 ▲농산 부산물을 활용한 고기능성 뷰티 제품 개발과제 ▲폐자원을 재활용한 업사이클링 굿즈 및 생활용품 개발 관련 협업 아이디어를 제안받는다.

카카오모빌리티는 ▲제주 지역 모빌리티 관련 문제 해결을 위한 협업 아이디어 및 솔루션을 주요 과제로 제시했으며 ▲글로벌 서비스 'k.ride(케이라이드)' 활용성을 높일 수 있는 협업 아이디어도 함께 모집할 예정이다.

카카오엔터테인먼트는 스토리·뮤직·팬덤 등 주요 비즈니스 영역과 연계 가능한 기술 기반의 혁신 아이디어를 제안받는다.

카카오엔터프라이즈는 ▲카카오클라우드 기반 AI 플랫폼 및 산업 특화 SaaS 서비스 모델을 설계하고 기술 실증(PoC)을 수행하는 자율형 기술 협업 과제 ▲카카오클라우드 기반 PaaS/SaaS 연계 및 공동 실증을 전제로 한 기술·서비스 확장형 협업 아이디어 등을 제안받는다.

선발된 스타트업은 카카오 및 카카오그룹사와의 비즈니스 밋업을 통해 구체적인 협력 과제를 도출하고 이후 기술검증(PoC) 프로젝트를 통한 사업화 가능성 검증 및 서비스 적용 기회를 제공받게 된다.


제주센터는 이번 프로그램을 통해 카카오 그룹과 스타트업 간 협력 모델을 구축하고 대기업의 플랫폼·사업 역량과 스타트업의 혁신 기술을 연결하는 개방형 혁신 생태계 조성에 기여한다는 계획이다.

카카오 관계자는 "이번 프로그램은 초격차 기술을 보유한 우수 스타트업과 함께 실질적인 사업화 발판을 마련하고 동반 성장하는 것을 목표로 한다"며 "스타트업의 혁신 역량이 카카오 그룹사의 수요 과제와 결합해 시너지를 창출할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

제주센터 이병선 대표이사는 "이번 프로그램은 제주센터의 전담 대기업인 카카오를 중심으로 카카오그룹 그룹사까지 협력을 확대해 오픈이노베이션 모델을 구축했다는 점에서 의미가 있다"며 "다양한 분야의 초격차 기술을 보유한 스타트업들이 실질적인 사업화 성과로 이어갈 수 있는 기회가 되길 기대한다"고 밝혔다.

한편 'JCCEI X Kakao 오픈 그라운드' 참가기업 모집과 관련한 자세한 내용은 제주창조경제혁신센터 공식 홈페이지 및 프로그램 안내 페이지를 통해 확인할 수 있다.

사업 운영 기간은 2026년 3월부터 12월까지 진행되며, 상세 일정과 운영 방식은 최종 선정된 팀 대상으로 별도 안내할 예정이다.

제주센터는 2015년 설립과 함께 카카오와 전담 파트너십을 구축해 '카카오 클래스'를 비롯한 다양한 창업 지원 프로그램을 공동 운영해왔다.

또한 오픈이노베이션과 펀드 조성 등 다방면에서 협력을 이어오고 있으며, 이러한 협력을 바탕으로 이번 프로그램 역시 동반 성장 모델을 더욱 견고히 할 계획이다.

origin@newspim.com

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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.   여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45
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국힘, 이진숙·주호영 '컷오프' 단행 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거 대구광역시장 후보 경선 참여 대상자로 유영하, 윤재옥, 이재만, 추경호, 최은석, 홍석준 등 6명을 최종 선정했다. 이진숙 후보와 주호영 후보는 경선배제(컷오프)됐다. 공관위는 "대구는 지금 전환점에 서 있다"며 "산업은 정체되고, 청년은 떠나고, 도시의 경쟁력은 과거의 방식으로는 더 이상 유지되기 어려운 상황"이라고 진단했다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 이진숙 전 방통위원장. 2025.11.05 yooksa@newspim.com 이어 "이 위기를 극복하기 위해 필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라, 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁"이라며 "정치의 언어가 아니라, 경제정책과 산업의 언어, 통합력으로 대구를 다시 설계할 수 있는 리더십"이 필요하다고 강조했다. 공관위는 "대구는 보수의 심장"이라며 "이 심장이 멈추면 보수 전체가 멈추는 만큼, 이번 공천은 대한민국 정치 전체를 살리는 선택이어야 했다"고 설명했다. 공관위는 행정, 경제, 정책, 통합, 산업현장 경험을 갖춘 6명의 후보를 중심으로 실질적이고 미래지향적인 경쟁 구조를 만들겠다고 밝혔다. 이진숙 후보와 주호영 후보에 대해서는 "이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜온 분들"이라며 "이 두 분의 역할이 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다, 국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다"고 설명했다. 공관위는 이 같은 판단에 공천 관련 여러 기준과 절차 및 정성평가도 반영했다고 덧붙였다. 공관위는 "이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니다"라며 "오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택"이라고 밝혔다. 김한구 후보에 대해서는 "충분한 헌신과 역량을 보여주신 분"이라면서도 "지금 대구에 필요한 것은 정치적 무게의 경쟁이 아니라, 산업을 바꿀 실행력의 경쟁"이라고 설명했다. 주호영 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB] 공관위는 경선 후보로 최종 선정된 6명에 대해 "정책과 국가운영 경험, 경제와 재정 전문성, 법과 원칙의 리더십, 그리고 기업과 현장에서 일자리를 만들어 본 실행 경험까지 대구의 산업 전환에 필요한 요소를 모두 갖춘 조합"이라고 평가했다. 공관위는 "대구가 바뀌지 않으면 보수도 바뀔 수 없다"며 "보수가 바뀌지 않으면 대한민국의 미래도 바뀔 수 없다"고 강조했다. 이어 "만약 변화를 두려워해 여기서 멈춘다면 우리는 더 이상 앞으로 나아갈 수 없다"며 "지금 필요한 것은 안정이 아니라 전환이고, 유지가 아니라 도약"이라고 밝혔다. 공관위는 "이제 누가 더 실력이 있는지, 누가 더 대구의 미래를 책임질 수 있는지에 대한 경쟁만 남았다"며 "대구 시민께서 대구의 자존과 품격, 그리고 대한민국 보수의 중심이라는 긍지를 다시 세워주시길 바란다"고 당부했다. 공관위는 대구시민이 대구와 보수의 미래를 책임질 시장 후보를 선출할 수 있도록 경선 과정을 공정하게 관리해 나갈 것이라고 밝혔다. 대구시장 경선은 총 6명의 후보자 중 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보를 선정하며, 이후 경선에서 최종 후보를 선출할 예정이다. 세부사항은 확정되는 즉시 공고할 계획이다. kimsh@newspim.com 2026-03-22 19:47

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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