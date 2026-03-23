카카오-제주창조경제혁신센터, 스타트업 발굴 사업 참가 기업 모집

카카오·카카오모빌리티·카카오엔터테인먼트·카카오엔터프라이즈 참여

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 카카오는 제주창조경제혁신센터와 우수 스타트업 발굴과 동반 성장을 위한 오픈이노베이션 프로그램 '2026 JCCEI X Kakao 오픈 그라운드'의 참가기업을 모집한다고 23일 밝혔다.

'2026 JCCEI X Kakao 오픈 그라운드'는 제주센터의 전담 대기업인 카카오와 공동으로 기획한 오픈이노베이션 프로그램으로 카카오 및 카카오그룹사의 사업 분야와 연계 가능한 유망 스타트업을 발굴해 기술 검증(PoC), 사업화 협력 등 실질적인 협업 기회를 제공하는 것이 특징이다.

이번 프로그램에는 카카오, 카카오모빌리티, 카카오엔터테인먼트, 카카오엔터프라이즈 등 총 4개 그룹사가 참여하며 각 기업의 사업 영역과 연계된 약 10개 내외의 스타트업을 선발할 예정이다.

모집 분야는 ▲AI 및 빅데이터 ▲친환경 기술 ▲모빌리티·자율주행 ▲IoT ▲디지털 플랫폼 ▲콘텐츠 ▲산업 특화 SaaS 등으로 카카오 그룹의 서비스·플랫폼과 기술적으로 연계 가능한 딥테크 및 혁신 기술 스타트업이라면 지원 가능하다.

카카오는 카카오 데이터센터와 연계 가능한 ▲AI 기반 데이터센터 냉방 시스템 자율 최적화 고도화 실증 과제와 카카오메이커스와 함께 ▲농산 부산물을 활용한 고기능성 뷰티 제품 개발과제 ▲폐자원을 재활용한 업사이클링 굿즈 및 생활용품 개발 관련 협업 아이디어를 제안받는다.

카카오모빌리티는 ▲제주 지역 모빌리티 관련 문제 해결을 위한 협업 아이디어 및 솔루션을 주요 과제로 제시했으며 ▲글로벌 서비스 'k.ride(케이라이드)' 활용성을 높일 수 있는 협업 아이디어도 함께 모집할 예정이다.

카카오엔터테인먼트는 스토리·뮤직·팬덤 등 주요 비즈니스 영역과 연계 가능한 기술 기반의 혁신 아이디어를 제안받는다.

카카오엔터프라이즈는 ▲카카오클라우드 기반 AI 플랫폼 및 산업 특화 SaaS 서비스 모델을 설계하고 기술 실증(PoC)을 수행하는 자율형 기술 협업 과제 ▲카카오클라우드 기반 PaaS/SaaS 연계 및 공동 실증을 전제로 한 기술·서비스 확장형 협업 아이디어 등을 제안받는다.

선발된 스타트업은 카카오 및 카카오그룹사와의 비즈니스 밋업을 통해 구체적인 협력 과제를 도출하고 이후 기술검증(PoC) 프로젝트를 통한 사업화 가능성 검증 및 서비스 적용 기회를 제공받게 된다.



제주센터는 이번 프로그램을 통해 카카오 그룹과 스타트업 간 협력 모델을 구축하고 대기업의 플랫폼·사업 역량과 스타트업의 혁신 기술을 연결하는 개방형 혁신 생태계 조성에 기여한다는 계획이다.

카카오 관계자는 "이번 프로그램은 초격차 기술을 보유한 우수 스타트업과 함께 실질적인 사업화 발판을 마련하고 동반 성장하는 것을 목표로 한다"며 "스타트업의 혁신 역량이 카카오 그룹사의 수요 과제와 결합해 시너지를 창출할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

제주센터 이병선 대표이사는 "이번 프로그램은 제주센터의 전담 대기업인 카카오를 중심으로 카카오그룹 그룹사까지 협력을 확대해 오픈이노베이션 모델을 구축했다는 점에서 의미가 있다"며 "다양한 분야의 초격차 기술을 보유한 스타트업들이 실질적인 사업화 성과로 이어갈 수 있는 기회가 되길 기대한다"고 밝혔다.

한편 'JCCEI X Kakao 오픈 그라운드' 참가기업 모집과 관련한 자세한 내용은 제주창조경제혁신센터 공식 홈페이지 및 프로그램 안내 페이지를 통해 확인할 수 있다.

사업 운영 기간은 2026년 3월부터 12월까지 진행되며, 상세 일정과 운영 방식은 최종 선정된 팀 대상으로 별도 안내할 예정이다.

제주센터는 2015년 설립과 함께 카카오와 전담 파트너십을 구축해 '카카오 클래스'를 비롯한 다양한 창업 지원 프로그램을 공동 운영해왔다.

또한 오픈이노베이션과 펀드 조성 등 다방면에서 협력을 이어오고 있으며, 이러한 협력을 바탕으로 이번 프로그램 역시 동반 성장 모델을 더욱 견고히 할 계획이다.

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