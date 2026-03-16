카카오클라우드 관리 콘솔 개편…"데이터 중심 콘솔로 사용자 맞춤형 기능 강화"

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 카카오엔터프라이즈가 16일 통합 클라우드 플랫폼 '카카오클라우드'의 관리 콘솔을 대대적으로 개편하고 사용자 맞춤형 기능을 강화했다고 밝혔다.

카카오클라우드는 데이터 중심 콘솔(Data-centric Console) 설계 원칙을 근간에 두고 사용자가 한 눈에 핵심 지표를 더욱 효율적으로 확인하고 관리할 수 있도록 이번 콘솔 개편을 진행했다. 새로운 관리 콘솔의 첫 화면에서는 ▲최근 사용한 카카오클라우드 서비스 ▲조직 및 프로젝트 정보 ▲클라우드 서비스 사용 현황 등 다양한 데이터를 직관적으로 확인할 수 있다. 또한 하단 및 우측 패널과 탭을 활용해 수많은 클라우드 관련 지표 및 상세 데이터를 비교하며 확인할 수 있다.

카카오클라우드 콘솔 개편 [사진=카카오]

클라우드 초보자부터 숙련된 운영자까지 누구나 원하는대로 최적화된 관리 콘솔을 구현할 수 있도록 사용자 맞춤형 기능 또한 강화했다. 첫 화면에서 보여지는 데이터들은 모두 '위젯'으로 구성해, 사용자가 필요한 데이터를 직접 추가, 삭제하거나 재배치할 수 있도록 했다. 자주 사용하는 서비스도 '즐겨찾기'를 통해 화면 상단에 고정할 수 있다. 또한 세부 데이터를 보여주는 목록 화면에서도 '컴팩트 모드'를 통해 한 화면에 더 많은 데이터를 밀도감있게 표시하거나, 필요한 데이터만 노출할 수 있도록 사용자에게 제어권을 제공한다.

윤병식 카카오엔터프라이즈 서비스개발실장은 "이번 카카오클라우드 콘솔 개편은 단순히 UI(사용자 인터페이스)를 개선하는 것에서 한 발 더 나아가, 사용자가 더욱 효율적으로 클라우드 리소스를 관리할 수 있도록 데이터 중심 콘솔로 재설계한 결과물"이라며 "앞으로도 사용자가 더욱 편리하게 카카오클라우드를 활용할 수 있도록 사용자 맞춤형 기능을 강화하고 업무의 본질에 집중할 수 있는 환경을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

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