카카오모빌리티, E2E 자율주행 인재 채용 나선다

채용 페이지 내 피지컬 AI 탭 신설...자율주행 4개 직무 인재 모집

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 카카오모빌리티가 차세대 자율주행 핵심 기술 내재화를 위한 R&D 인재 영입에 나선다. 최근 류긍선 대표가 사내 메시지를 통해 강조한 '피지컬 AI 기반 미래 모빌리티 기업' 비전 실현의 한 축인 E2E(End-to-End) 자율주행 기술 개발을 본격화한다는 구상이다.

카카오모빌리티는 자사 채용 페이지 내 '피지컬 AI' 탭을 신설하고 자율주행 시스템의 4대 핵심 R&D 인재를 모집한다고 20일 밝혔다.

카카오모빌리티는 자사 채용 페이지 내 '피지컬 AI' 탭을 신설하고 자율주행 시스템의 4대 핵심 R&D 인재를 모집한다고 20일 밝혔다. [사진= 카카오모빌리티]

자율주행 시스템의 근간인 하드웨어·전기 및 전자장비(HW·E/E)부터 핵심 두뇌인 소프트웨어(AI·SLAM)까지 자율주행 영역의 4개 직무에서 5년 이상의 경력 인재를 모집한다.

우수한 인재 확보를 위해 채용 규모와 기간에 제한을 두지 않되 오는 29일까지를 집중 채용 기간으로 운영해 적극적인 영입에 나선다는 계획이다.

채용직무는 VLA(Vision-Language-Action·시각-언어-행동) 모델과 머신러닝 운영 최적화로 'E2E 통합 AI 두뇌'를 완성하는 ▲자율주행 AI 엔지니어, 정밀 위치 측정 알고리즘을 고도화해 거대 AI 모델에 공간 정보를 주입하는 ▲자율주행 SLAM 엔지니어, 센서 패키징 및 제어 시스템 설계를 담당하는 ▲자율주행 HW 엔지니어, 초고속 통신망 설계로 차량 내 데이터 흐름을 통제하는 ▲자율주행 E/E 엔지니어' 등 4개 분야다.

김진규 피지컬 AI 부문장은 '자율주행의 내일을 함께할 동료들에게 보내는 메시지'를 게재하며 적극적인 영입 제안에 나섰다.

김 부문장은 "도로의 흐름을 읽어내는 데이터, 복잡한 현실의 문제를 해결해 온 오퍼레이션 노하우, 고객 안전을 최우선으로 지켜온 서비스 역량은 글로벌 빅테크도 쉽게 모방할 수 없는 카카오모빌리티의 독보적 자산"이라며 "기술 성숙도, 도시 인프라, 시장 니즈가 만나는 지금 합류하면 대한민국 모빌리티의 새로운 역사를 직접 써내려갈 수 있을 것"이라고 강조했다.

카카오모빌리티는 그간 판교ᐧ강남 등 복잡한 도심 데이터로 고도화해 온 자율주행 차량의 두뇌인 'AI 플래너(Planner)'와 자율주행용 AI를 데이터로 학습시키고 검증하는 'AI 데이터 파이프라인' 등 E2E 자율주행의 핵심 기술을 고도화하고 있다.

이번 채용을 통해 자율주행 전문 인재들을 추가로 영입하고 기술력 확보를 더욱 가속화한다는 계획이다.

카카오모빌리티는 지난 2018년부터 자율주행 전담 조직을 운영하며 자체 기술을 고도화해 왔다.

판교, 강남, 대구, 제주, 세종 등 전국 주요 도심에서 지속적인 실증 사업을 펼쳐왔으며 최근에는 서울시 자율주행자동차 여객 운송사업자로 선정돼 서비스를 개시하는 등 직접적인 주행 기술력과 플랫폼 운영 역량을 입증했다.

또한 산업통상자원부 주관의 'AI 미래차 M.AX 얼라이언스'에 앵커 기업으로 합류해 핵심 역할을 수행하는 등 기술 주권 수호를 위해 정부 기관 협조 및 국내 자율주행 기술 생태계 조성에 힘써왔다.

김진규 피지컬 AI 부문장은 "이번 채용을 통해 첨단 자율주행 기술의 내재화를 바탕으로 한 피지컬 AI 선도기업으로의 도약을 가속화할 것"이라며 "글로벌 경쟁력을 확보해 기술 주권을 수호하고 국내 자율주행 협력 생태계를 조성하기 위한 카카오모빌리티의 여정을 함께 할 인재들의 적극적인 지원을 기다린다"고 말했다.

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