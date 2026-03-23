에브리봇, 'AI피지컬연구소'로 미래 로봇 전략 본격화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 자율주행 로봇시장이 기술 발전과 자동화 요구에 따라 지속적으로 성장하고 있다. 특히 라이다(LiDAR), 카메라, 초음파 센서 등이 점차 정교해지면서 자율주행 로봇시장을 둘러싼 경쟁이 치열해지고 있다. 이런 가운데 혁신적인 자동화 솔루션 제공은 물론 다양한 산업에서 작업 효율화를 가능케 하는 AI 자율주행 로봇 기술력을 갖춘 '에브리봇'이 주목받고 있다.



23일 글로벌 시장조사업체 BCC에 따르면 세계 로봇 시장 규모는 현재 784억달러(약 114조원)에서 2029년 1652억달러(약 240조원) 수준까지 확대될 것으로 예상된다. 이러한 전망은 본격적인 AI 로봇 시대가 도래하면서 관련 시장 규모가 빠르게 성장하고 있음을 시사한다. 산업통상자원부도 국내 로봇 시장 규모를 2021년 5조6000억원에서 2030년에 20조원까지 늘어날 것으로 봤다.



자율주행 로봇 시장이 주목받는 배경에는 전 세계적으로 고령화, 인력 등 구조적 변화가 주요 요인으로 작용하고 있다. 이러한 변화는 서비스나 산업 현장에서 자동화에 대한 수요를 촉진, 자율주행 로봇의 필요성을 더욱 부각시키고 있다.

에브리봇 로고. [사진=에브리봇]

특히 생성형 AI 기술 진화는 자율주행 로봇 시장 성장에 박차를 가하고 있다. 과거에는 단순한 언어 이해와 같은 기능에서 출발했던 AI가 이제는 복잡한 상황을 인식하고 판단할 수 있는 능력을 점차 발전시키면서, 자율주행 로봇이 서비스 현장에서 실질적인 작업을 수행할 수 있는 시점을 앞당기고 있다.



국내에선 인공지능(AI) 서비스로봇 전문기업 '에브리봇'이 대표적이다. 지속적인 연구개발(R&D) 투자를 통한 제품 혁신과 기술 발전, 파트너십 및 협력을 통해 시장 내 입지를 강화하고 있으며, 제품 다각화 및 맞춤형 솔루션 제공을 통해 다양한 산업 수요에 대응하고 있다.



최근엔 뛰어난 구동부 모듈 기술력과 품질을 바탕으로 AI 로봇의 자율주행부 모듈 개발을 위한 SK인텔릭스와 공급 계약을 맺고 제품을 출시키도 했다. 해당 계약은 에브리봇의 AI자율주행 로봇 기술력을 바탕으로 성사됐다. 에브리봇은 서비스 로봇을 위한 AI자율주행 센싱 및 제어, 실시간 공간 정보 인식, 차세대 LiDAR 센싱 기술을 비롯해 정확한 경로 최적화를 위한 스마트 비전 매핑 기술 등 다양한 혁신 기술을 보유하고 있다. 이러한 기술들은 나무엑스 로봇의 AI자율주행 기능 구현에 반영됐다.



지난해 4분기부터 전개된 AI자율주행부 모듈 양산에 따른 본격적인 공급 매출은 올해 본격적으로 반영될 예정이다. 따라서 에브리봇의 연간 매출은 전년 대비 큰 폭으로 증가할 전망이다. AI자율주행부 모듈의 연간 공급규모는 수만 대 수준이 될 것으로 예상된다.



에브리봇은 첨단 기술 개발과 시장 내 위치 강화를 위해 꾸준히 특허 출원에 힘쓰고 있다. 지난해 제스처 인식 AI 기반 로봇 제어 방법에 대한 2건의 특허를 출원, 첨단 기술 개발에 박차를 가했다. 현재까지 국내외에서 76건의 지식재산권을 등록하고, 56건의 특허를 출원했다. 또한 회사는 기술 개발을 사업의 핵심 전략으로 삼으며 회사 전체 직원 중 46%가 R&D 부서에 속해 있어 기술개발에 대한 적극성을 보여주고 있다.



나승두 SK증권 연구원은 "에브리봇은 물걸레 청소로봇 중심 매출 구조를 보유한 로봇청소기 전문 기업이라는 이미지가 강했지만, 올해부터 본격적으로 AI 자율주행로봇 모듈 전문 업체로의 인식 전환이 이뤄질 것으로 예상된다"며 "AI 웰니스로봇에 탑재되는 자율주행부 모듈 양산 공급이 지난해 4분기부터 본격화 돼 신규 매출원으로 자리매김하고 있기 때문"이라고 전했다. 이어 "올해는 AI자율주행부 모듈, 청소로봇 틈새시장 공략 등 사업부별 고른 성장을 바탕으로 연간 최대 매출을 달성할 것으로 기대된다"고 덧붙였다.



에브리봇 관계자는 "에브리봇이 갖춘 기술력은 다양한 산업 분야에 거쳐 응용될 가능성이 높아, AI로봇의 발전을 이끄는 핵심적인 역할을 맡을 것으로 기대된다"며 "앞으로도 지속적인 기술 혁신을 통해 AI로봇 산업의 성장을 주도하고 시장에서 입지를 강화할 것"이라고 밝혔다.



한편 에브리봇은 단순히 편리한 가전 로봇을 넘어, 현실 세계와 지능적으로 상호작용하며 실질적인 물리적 과업을 수행하는 '피지컬 AI(Physical AI)' 시대를 선도하기 위한 출사표를 던졌다.



이를 위해 회사는 기존의 핵심 R&D 기지였던 'AI융합기술연구소'를 한 단계 업그레이드해 'AI 피지컬 연구소'로 확대 개편하고 공식 출범시킨다. 회사는 이번 연구소 출범이 단순한 명칭 변경이 아닌, 지난 수년간 AI융합기술연구소가 축적해온 자율주행 및 환경 인식 노하우를 집대성해 '실체형 지능(Physical Intelligence)'을 구현하기 위한 전략이라고 설명했다.



새롭게 탈바꿈한 'AI 피지컬 연구소'는 로봇이 복잡한 일상 환경을 스스로 학습하고, 물리적인 한계를 뛰어넘어 능동적으로 가사 노동을 분담하는 최첨단 기술 연구에 매진할 계획이다. 에브리봇은 이를 통해 로봇이 단순한 도구에 머물지 않고 사용자의 공간과 완벽히 공존하는 '피지컬 AI' 리딩 기업으로서 글로벌 시장의 기술 표준을 새롭게 써 내려가겠다는 방침이다.



에브리봇 관계자는 "기존 연구소가 쌓아온 탄탄한 기술적 토대 위에 피지컬 AI라는 새로운 패러다임을 입힘으로써, 로봇의 품질과 지능을 차원이 다른 수준으로 끌어올릴 것"이라며 "조만간 공개될 차세대 라인업은 에브리봇이 추구하는 피지컬 AI의 정수를 보여주는 첫 결과물이 될 것"이라고 전했다.

nylee54@newspim.com