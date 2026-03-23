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에브리봇, 'AI피지컬연구소'로 미래 로봇 전략 본격화

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 자율주행 로봇시장이 기술 발전과 자동화 요구에 따라 지속적으로 성장하고 있다. 특히 라이다(LiDAR), 카메라, 초음파 센서 등이 점차 정교해지면서 자율주행 로봇시장을 둘러싼 경쟁이 치열해지고 있다. 이런 가운데 혁신적인 자동화 솔루션 제공은 물론 다양한 산업에서 작업 효율화를 가능케 하는 AI 자율주행 로봇 기술력을 갖춘 '에브리봇'이 주목받고 있다.

23일 글로벌 시장조사업체 BCC에 따르면 세계 로봇 시장 규모는 현재 784억달러(약 114조원)에서 2029년 1652억달러(약 240조원) 수준까지 확대될 것으로 예상된다. 이러한 전망은 본격적인 AI 로봇 시대가 도래하면서 관련 시장 규모가 빠르게 성장하고 있음을 시사한다. 산업통상자원부도 국내 로봇 시장 규모를 2021년 5조6000억원에서 2030년에 20조원까지 늘어날 것으로 봤다.

자율주행 로봇 시장이 주목받는 배경에는 전 세계적으로 고령화, 인력 등 구조적 변화가 주요 요인으로 작용하고 있다. 이러한 변화는 서비스나 산업 현장에서 자동화에 대한 수요를 촉진, 자율주행 로봇의 필요성을 더욱 부각시키고 있다.

에브리봇 로고. [사진=에브리봇]

특히 생성형 AI 기술 진화는 자율주행 로봇 시장 성장에 박차를 가하고 있다. 과거에는 단순한 언어 이해와 같은 기능에서 출발했던 AI가 이제는 복잡한 상황을 인식하고 판단할 수 있는 능력을 점차 발전시키면서, 자율주행 로봇이 서비스 현장에서 실질적인 작업을 수행할 수 있는 시점을 앞당기고 있다.

국내에선 인공지능(AI) 서비스로봇 전문기업 '에브리봇'이 대표적이다. 지속적인 연구개발(R&D) 투자를 통한 제품 혁신과 기술 발전, 파트너십 및 협력을 통해 시장 내 입지를 강화하고 있으며, 제품 다각화 및 맞춤형 솔루션 제공을 통해 다양한 산업 수요에 대응하고 있다.

최근엔 뛰어난 구동부 모듈 기술력과 품질을 바탕으로 AI 로봇의 자율주행부 모듈 개발을 위한 SK인텔릭스와 공급 계약을 맺고 제품을 출시키도 했다. 해당 계약은 에브리봇의 AI자율주행 로봇 기술력을 바탕으로 성사됐다. 에브리봇은 서비스 로봇을 위한 AI자율주행 센싱 및 제어, 실시간 공간 정보 인식, 차세대 LiDAR 센싱 기술을 비롯해 정확한 경로 최적화를 위한 스마트 비전 매핑 기술 등 다양한 혁신 기술을 보유하고 있다. 이러한 기술들은 나무엑스 로봇의 AI자율주행 기능 구현에 반영됐다.

지난해 4분기부터 전개된 AI자율주행부 모듈 양산에 따른 본격적인 공급 매출은 올해 본격적으로 반영될 예정이다. 따라서 에브리봇의 연간 매출은 전년 대비 큰 폭으로 증가할 전망이다. AI자율주행부 모듈의 연간 공급규모는 수만 대 수준이 될 것으로 예상된다.

에브리봇은 첨단 기술 개발과 시장 내 위치 강화를 위해 꾸준히 특허 출원에 힘쓰고 있다. 지난해 제스처 인식 AI 기반 로봇 제어 방법에 대한 2건의 특허를 출원, 첨단 기술 개발에 박차를 가했다. 현재까지 국내외에서 76건의 지식재산권을 등록하고, 56건의 특허를 출원했다. 또한 회사는 기술 개발을 사업의 핵심 전략으로 삼으며 회사 전체 직원 중 46%가 R&D 부서에 속해 있어 기술개발에 대한 적극성을 보여주고 있다.

나승두 SK증권 연구원은 "에브리봇은 물걸레 청소로봇 중심 매출 구조를 보유한 로봇청소기 전문 기업이라는 이미지가 강했지만, 올해부터 본격적으로 AI 자율주행로봇 모듈 전문 업체로의 인식 전환이 이뤄질 것으로 예상된다"며 "AI 웰니스로봇에 탑재되는 자율주행부 모듈 양산 공급이 지난해 4분기부터 본격화 돼 신규 매출원으로 자리매김하고 있기 때문"이라고 전했다. 이어 "올해는 AI자율주행부 모듈, 청소로봇 틈새시장 공략 등 사업부별 고른 성장을 바탕으로 연간 최대 매출을 달성할 것으로 기대된다"고 덧붙였다.

에브리봇 관계자는 "에브리봇이 갖춘 기술력은 다양한 산업 분야에 거쳐 응용될 가능성이 높아, AI로봇의 발전을 이끄는 핵심적인 역할을 맡을 것으로 기대된다"며 "앞으로도 지속적인 기술 혁신을 통해 AI로봇 산업의 성장을 주도하고 시장에서 입지를 강화할 것"이라고 밝혔다.

한편 에브리봇은 단순히 편리한 가전 로봇을 넘어, 현실 세계와 지능적으로 상호작용하며 실질적인 물리적 과업을 수행하는 '피지컬 AI(Physical AI)' 시대를 선도하기 위한 출사표를 던졌다.

이를 위해 회사는 기존의 핵심 R&D 기지였던 'AI융합기술연구소'를 한 단계 업그레이드해 'AI 피지컬 연구소'로 확대 개편하고 공식 출범시킨다. 회사는 이번 연구소 출범이 단순한 명칭 변경이 아닌, 지난 수년간 AI융합기술연구소가 축적해온 자율주행 및 환경 인식 노하우를 집대성해 '실체형 지능(Physical Intelligence)'을 구현하기 위한 전략이라고 설명했다.

새롭게 탈바꿈한 'AI 피지컬 연구소'는 로봇이 복잡한 일상 환경을 스스로 학습하고, 물리적인 한계를 뛰어넘어 능동적으로 가사 노동을 분담하는 최첨단 기술 연구에 매진할 계획이다. 에브리봇은 이를 통해 로봇이 단순한 도구에 머물지 않고 사용자의 공간과 완벽히 공존하는 '피지컬 AI' 리딩 기업으로서 글로벌 시장의 기술 표준을 새롭게 써 내려가겠다는 방침이다.

에브리봇 관계자는 "기존 연구소가 쌓아온 탄탄한 기술적 토대 위에 피지컬 AI라는 새로운 패러다임을 입힘으로써, 로봇의 품질과 지능을 차원이 다른 수준으로 끌어올릴 것"이라며 "조만간 공개될 차세대 라인업은 에브리봇이 추구하는 피지컬 AI의 정수를 보여주는 첫 결과물이 될 것"이라고 전했다.

 

nylee54@newspim.com

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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.   여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45
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국힘, 이진숙·주호영 '컷오프' 단행 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거 대구광역시장 후보 경선 참여 대상자로 유영하, 윤재옥, 이재만, 추경호, 최은석, 홍석준 등 6명을 최종 선정했다. 이진숙 후보와 주호영 후보는 경선배제(컷오프)됐다. 공관위는 "대구는 지금 전환점에 서 있다"며 "산업은 정체되고, 청년은 떠나고, 도시의 경쟁력은 과거의 방식으로는 더 이상 유지되기 어려운 상황"이라고 진단했다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 이진숙 전 방통위원장. 2025.11.05 yooksa@newspim.com 이어 "이 위기를 극복하기 위해 필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라, 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁"이라며 "정치의 언어가 아니라, 경제정책과 산업의 언어, 통합력으로 대구를 다시 설계할 수 있는 리더십"이 필요하다고 강조했다. 공관위는 "대구는 보수의 심장"이라며 "이 심장이 멈추면 보수 전체가 멈추는 만큼, 이번 공천은 대한민국 정치 전체를 살리는 선택이어야 했다"고 설명했다. 공관위는 행정, 경제, 정책, 통합, 산업현장 경험을 갖춘 6명의 후보를 중심으로 실질적이고 미래지향적인 경쟁 구조를 만들겠다고 밝혔다. 이진숙 후보와 주호영 후보에 대해서는 "이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜온 분들"이라며 "이 두 분의 역할이 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다, 국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다"고 설명했다. 공관위는 이 같은 판단에 공천 관련 여러 기준과 절차 및 정성평가도 반영했다고 덧붙였다. 공관위는 "이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니다"라며 "오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택"이라고 밝혔다. 김한구 후보에 대해서는 "충분한 헌신과 역량을 보여주신 분"이라면서도 "지금 대구에 필요한 것은 정치적 무게의 경쟁이 아니라, 산업을 바꿀 실행력의 경쟁"이라고 설명했다. 주호영 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB] 공관위는 경선 후보로 최종 선정된 6명에 대해 "정책과 국가운영 경험, 경제와 재정 전문성, 법과 원칙의 리더십, 그리고 기업과 현장에서 일자리를 만들어 본 실행 경험까지 대구의 산업 전환에 필요한 요소를 모두 갖춘 조합"이라고 평가했다. 공관위는 "대구가 바뀌지 않으면 보수도 바뀔 수 없다"며 "보수가 바뀌지 않으면 대한민국의 미래도 바뀔 수 없다"고 강조했다. 이어 "만약 변화를 두려워해 여기서 멈춘다면 우리는 더 이상 앞으로 나아갈 수 없다"며 "지금 필요한 것은 안정이 아니라 전환이고, 유지가 아니라 도약"이라고 밝혔다. 공관위는 "이제 누가 더 실력이 있는지, 누가 더 대구의 미래를 책임질 수 있는지에 대한 경쟁만 남았다"며 "대구 시민께서 대구의 자존과 품격, 그리고 대한민국 보수의 중심이라는 긍지를 다시 세워주시길 바란다"고 당부했다. 공관위는 대구시민이 대구와 보수의 미래를 책임질 시장 후보를 선출할 수 있도록 경선 과정을 공정하게 관리해 나갈 것이라고 밝혔다. 대구시장 경선은 총 6명의 후보자 중 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보를 선정하며, 이후 경선에서 최종 후보를 선출할 예정이다. 세부사항은 확정되는 즉시 공고할 계획이다. kimsh@newspim.com 2026-03-22 19:47

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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