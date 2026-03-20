에브리봇, 'iF 디자인 어워드 2026' 금상 수상

'쓰리스핀 슬림' 전 세계 상위 0.75% 선정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 서비스 로봇 전문기업 에브리봇은 자사의 물걸레 로봇청소기 '쓰리스핀 슬림'이 세계적인 디자인 공모전 'iF 디자인 어워드 2026'에서 최고 등급인 Gold Winner(금상)에 선정됐다고 20일 밝혔다.

iF 디자인 어워드는 1953년 독일 인터내셔널 포럼이 주관하는 글로벌 디자인상이다. Red Dot 디자인 어워드, IDEA와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽히는 권위 있는 국제 공모전으로, 제품, 패키지, UX/UI 등 다양한 분야에서 디자인 혁신성과 완성도를 종합적으로 평가해 수상작을 선정한다.

특히 iF 디자인 어워드 Gold는 본상에 선정된 상위 약 20%의 수상작 중에서도 최상위 0.75%에 해당하는 작품에만 부여되는 최고 등급이다. 올해 iF 디자인 어워드 2026에는 전 세계 68개국에서 1만개 이상의 작품이 출품됐다. 국제 디자인 전문가들이 디자인의 혁신성, 기능성, 사용성, 지속가능성, 완성도 등을 기준으로 엄격한 심사를 진행했다.

[사진=에브리봇]

Gold Winner로 선정된 쓰리스핀 슬림은 초슬림 바디의 물걸레 로봇청소기다. 3개의 패드가 바퀴 대신 회전하는 구조를 적용해 바닥에 강하게 밀착하며 더욱 깨끗한 물걸레 청소 성능을 구현하는 것이 특징이다.

심사위원단은 쓰리스핀 슬림에 대해 "초슬림하면서도 기능적인 디자인에 탁월한 성능을 갖춘 제품"이라며 "바퀴 대신 회전하는 물걸레 구조는 복잡한 메커니즘을 단순화하고 내구성을 높이는 동시에 청소 성능을 극대화했다"고 평가했다.

쓰리스핀 슬림은 국내에서 개발·설계·제조된 로봇청소기로, 에브리봇 디자인 R&D센터에서 자체 연구와 디자인을 통해 완성됐다. 에브리봇 디자인 R&D센터는 과학기술정보통신부와 한국산업기술진흥협회(KOITA)로부터 인정받은 산업디자인 연구 조직이다. 제품 디자인과 UX, CMF 등 로봇 가전 디자인 연구를 수행하고 있다. 에브리봇은 로봇 기술과 디자인 경쟁력을 결합한 제품 개발을 통해 글로벌 시장에서 브랜드 경쟁력을 강화하고 있다.

에브리봇 관계자는 "국내 디자인 R&D센터에서 개발한 제품이 세계 디자인 상위 0.75%에 선정됐다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 기술과 디자인 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장에서 국내 로봇 가전 브랜드의 입지를 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 이번 iF 디자인 어워드 2026 Gold Winner에는 에브리봇을 비롯해 삼성전자, 기아, 애플, 구글, IBM, 소니, 혼다 등 글로벌 기업의 혁신 제품들이 함께 이름을 올렸다.

nylee54@newspim.com