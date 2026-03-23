드림어스컴퍼니, 국립현대미술관 '데이미언 허스트' 전시 음악 협업

새로운 관람 경험 선사
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 음악 IP 생애주기 성장 파트너인 드림어스컴퍼니가 국립현대미술관(MMCA)에서 개최되는 '데이미언 허스트: 진실은 없어 그러나 모든 것은 가능하지' 전시와 협업을 진행한다고 23일 밝혔다.
국립현대미술관 서울에서 진행되는 이번 전시는 영국 현대미술가 데이미언 허스트의 작업 세계를 조망하는 아시아 최초 대규모 개인전이다. 작가의 초기 대표작부터 미공개 최신작까지 폭넓게 만나볼 수 있으며 전시는 오는 6월 28일까지 이어진다.
드림어스컴퍼니는 자사 음악 플랫폼 플로(FLO)를 통해 데이미언 허스트가 직접 선곡한 플레이리스트를 공개한다. 관람객은 전시장 내 부착된 QR코드로 프로모션 페이지에 접속해 선별된 음악을 감상하며 전시를 관람할 수 있다. 플레이리스트 상세 페이지에서는 전시 정보 확인이 가능하며 관람객을 대상으로 한 플로 '30회 듣기 이용권' 쿠폰도 해당 페이지에서 제공된다.
특히 관람객은 전시 관람 이후에도 전시가 진행되는 6월까지 플로 앱 내 프로모션 페이지에서 전시 테마 플레이리스트를 다시 들으며 데이미언 허스트 작품의 감동과 전시 현장의 분위기를 그대로 이어갈 수 있다.
이번 협업은 전시 테마와 분위기를 음악으로 확장해 관람 경험을 풍부하게 만드는 동시에 문화 IP의 가치를 높일 수 있는 드림어스컴퍼니의 콘텐츠 협업 역량을 바탕으로 기획됐다.
이기영 드림어스컴퍼니 대표는 "이번 협업은 전시와 음악을 결합해 관람객이 작품의 감동과 분위기를 새로운 방식으로 경험할 수 있도록 기획했다"며 "앞으로도 음악 IP 밸류체인을 기반으로 다양한 IP의 가치를 높일 수 있는 비즈니스를 펼쳐나가겠다"고 말했다.
taeyi427@newspim.com