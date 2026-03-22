황병근 대전 안전공업 노조 위원장 "안전 점검 요구 사측 묵살"

대전 안전공업 화재 참사…"노조, 반복 경고했지만 사측 무시"

"기업이윤 앞세우다 대형참사...책임 규명에 모든 수단 동원"

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전 안전공업 화재 참사와 관련해 노동조합이 "사측의 안전 무시가 참사를 키웠다"며 책임을 정면으로 제기하고 나섰다.

황병근 안전공업 노동조합 위원장은 22일 오후 시청 앞에서 "평소 안전 점검을 사측에 요구했지만 이를 묵살했다"며 "결국 안전보다 기업이윤을 앞세운 결정이 14명의 목숨을 앗아간 참사로 이어졌다"고 주장했다.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 22일 황병근 안전공업 노동조합 위원장이 노조의 안전점검 요구를 사측이 묵살했다며 경영진의 사과와 책임 있는 대응을 촉구했다. 2026.03.22 gyun507@newspim.com

황 위원장은 이번 사고를 "단순한 화재가 아닌 명백한 인재"로 규정했다. 사측에 안전 점검을 요구했으나 사측이 무시했다는 것이다. 그는 "노동조합이 그동안 반복적으로 현장 안전 문제를 경고하고 개선을 요구해왔지만 회사는 이를 외면해왔다"며 "누적된 무시와 방치가 결국 대형 참사로 폭발한 것"이라고 비판했다.

이어 "회사 측은 책임을 인정하고 경영진이 직접 나서 사과해야 한다"며 "사고 원인을 전면 공개하고 피해자와 유가족에 대한 충분한 배상과 지원에 즉각 나서야 한다"고 압박했다.

강경 대응 방침도 분명히 했다. 황 위원장은 "책임이 명확히 규명될 때까지 가능한 모든 수단을 동원해 대응할 것"이라며 "필요하다면 전국 노동자들과 연대한 투쟁도 불사하겠다"고 밝혔다.

또 "희생자와 유가족, 부상자들이 겪고 있는 고통을 고려해 추측성 보도는 자제해달라"고 언론에 요청했다.

한편 이번 화재는 지난 20일 오후 1시 17분 대전 대덕구 문평동 자동차 부품 제조 공장에서 발생해 14명이 숨지고 60명이 다쳤다.

gyun507@newspim.com