인천 풍도 인근 김 양식장에 카약 고립…해경 수영해 2명 구조

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 풍도 인근 해상에서 카약 2척이 김 양식장 시설에 걸려 2명이 고립됐다가 해양경찰에 구조됐다.

22일 인천해양경찰서에 따르면 전날 오후 4시 29분께 옹진군 영흥면 진두항에서 출항한 카약 4척(4명)이 풍도 인근 해상에서 김 양식장 시설에 걸렸다는 신고가 접수됐다.

신고를 받고 출동한 해경은 양식장 시설물로 구조정이 카약까지 접근하기 어렵자 구조대원 2명이 200m를 수영해 고립된 카약 2척에 있던 60대 A씨 등 2명을 구조했다.

바다에 잠시 빠졌던 A씨는 저체온 증세를 보였으나 건강에는 큰 이상이 없으며 다른 1명도 안전하게 구조된 것으로 파악됐다.

인천 풍도 인근 해상에서 해경이 카약 고립자를 구조하고 있다. [사진=인천해양경찰서]

카약 4척 가운데 당시 카약 2척은 양식장 가운데 고립돼 있었으며 나머지 카약 2척은 자력으로 시설에서 빠져나왔다.

해경은 구조한 A씨 등 2명을 연안 구조정에 태워 진두항으로 이송했으며 이들이 타고 있던 카약 2척도 예인해 함께 입항했다.

인천해경 관계자는 "이들은 해상 양식장을 시설을 확인하지 못하고 항해하다 사고가 난 것으로 보인다"며 "출항 전 기상과 물때, 주변 양식장 등 해상 시설물을 반드시 사전에 확인해 달라"고 당부했다.

hjk01@newspim.com