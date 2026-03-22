'공천 잡음' 대구 찾은 장동혁 "공정한 경선 되도록 최선"

"가장 경쟁력 있는 후보 선택할 수 있도록 할 것"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 6·3 지방선거를 앞두고 대구시장 공천을 둘러싼 당내 잡음에 대해 사과하며 공정한 경선을 강조했다.

장 대표는 22일 국민의힘 대구시당에서 대구 지역 의원들과 비공개 연석회의를 진행한 뒤 기자들을 만나 "공천 과정에 여러 이야기가 나온 것에 대해 당대표로서 죄송스럽다"며 이같이 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표. [사진=뉴스핌 DB]

장 대표는 "대구시장 공천은 대구 시민들을 믿고 대구 시민들이 가장 경쟁력 있는 후보를 선택할 수 있도록 시민 공천을 해달라는 그런 취지로 저는 받아들였다"라며 "오늘 들은 지역 민심을 공천관리위원장과 충분히 소통해 공천 과정에 반영되도록 하겠다"고 말했다.

이어 "경선에 참여했던 분들 지지자들의 표심이 갈라지거나 분산되지 않는 것도 중요하다"며 "그런 점들까지 고려해서 공정한 경선이 되도록 대표로서 최선의 노력을 다하겠다"고 덧붙였다.

한편 이날 회의에는 장 대표와 정희용 사무총장, 박준태 비서실장을 비롯해 주호영·윤재옥·추경호·유영하·최은석 의원 등 대구 지역 의원 12명이 참석했다.

jeongwon1026@newspim.com