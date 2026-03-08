국민의힘 대구 기초단체장 공천신청 접수 완료…총 31명 지원

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=국민의힘 대구시당(위원장 이인선 국회의원)은 지난 5일부터 8일 오후 6시까지 총 4일간 제9회 전국동시지방선거 대구 기초단체장 국민의힘 공천 신청 접수를 진행했다. 이날 마감한 대구 기초단체장 국민의힘 공천 신청자는 총 31명이다. 다음은 공천 신청자 명단이다.
▲중구청장(2)
류규하(56년생)現 대구광역시 중구청장, 정장수(66년생)前 대구광역시 경제부시장
▲동구청장(8)
권기일(64년생)現 국민의힘 대구시당 부위원장, 배기철(57년생)前 대구광역시 동구청장, 서호영(69년생)前 대구광역시 시의원, 우성진(59년생)現 세부상사 대표, 이재혁(72년생)現 국민의힘 대구시당 부위원장, 정해용(71년생)前 대구광역시 경제부시장, 차수환(60년생)現 국민의힘 대구시당 부위원장 비공개 1인
▲서구(3)
권오상(67년생)前 대구광역시 서구 부구청장, 김대현(65년생)前 대구광역시의회 부의장, 송영현(67년생)前 대구광역시 서구청 도시건설국장
▲남구(1)
조재구(62년생)現 민선8기 대구 남구청장
▲북구청장(8)
김규학(64년생)前 제6. 7. 8대 대구광역시 시의원, 김지만(77년생)現 대구광역시 시의원, 김진상(63년생)前 대구광역시청 자치행정국장, 박갑상(60년생)前 대구광역시의회 건설교통 위원, 이근수(65년생)前 대구광역시 북구 부구청장, 이동욱(68년생)現 대구광역시 시의원, 이상길(64년생)前 대구광역시 행정부시장, 하병문(59년생)現 대구광역시 시의원 문화복지
▲수성구청장(5)
김대권(62년생)現 대구광역시 수성구청장, 김대현(71년생)現 국민의힘 중앙연수위 부위원장, 이진훈(56년생)前 민선 5. 6기 수성구청장, 전경원(72년생)現 대구시의회 국민의힘 원내대표, 황시혁(82년생)現 국민의힘 대구시당 부위원장
▲달서구청장
중앙당 공고
▲달성군수(1)
최재훈(81년생)現 대구광역시 달성군수
▲군위군수(3)
김영만(52년생)前 41. 42대 군위군수, 김진열(59년생)現 대구광역시 군위군수, 신태환(62년생)前 한전산업개발 부사장
(가나다 순)
