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유럽증시, 인플레·금리 인상 우려 확산에 일제히 하락…바닥 다졌다는 기대감 무너져

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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 20일(현지 시간) 유럽 주요국 증시가  일제히 하락했다.

이란 전쟁에 따른 유가 출렁임이 계속되고 인플레이션에 대한 극도의 불안감과 함께 중앙은행들의 금리 인상 전망이 크게 확산하면서 투자심리가 갈수록 식어가는 양상을 보였다.

미국은 해병대 병력과 원정강습단을 추가 파병키로 했고, 이란은 쿠웨이트 등 주변 산유국에 대한 무차별 공격을 계속하고 있다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 10.36포인트(1.78%) 내린 573.28로 장을 마쳤다. 주간 기준으로 3.8% 떨어졌고, 약 1년 만에 최장인 3주 연속 하락세를 기록했다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 459.37포인트(2.01%) 떨어진 2만2380.19에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 145.17포인트(1.44%) 후퇴한 9918.33으로 마감했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 142.25포인트(1.82%) 물러난 7665.62에, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 860.48포인트(1.97%) 내린 4만2840.90으로 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 191.90포인트(1.14%) 하락한 1만6714.00에 마감했다.

이탈리아 밀라노 증권거래소. [사진=로이터 뉴스핌]

미 중부사령부는 이날 강습상륙함 USS 복서(Boxer)함과 제11해병기동부대 병력 2500여명을 포함한 원정강습단(ESG)을 중동에 추가로 보냈다고 밝혔다. 이미 강습상륙함 USS 트리폴리함을 주축으로 한 원정강습단을 보낸 데 이어 해병대 전력을 대대적으로 배치하고 있는 것이다. 

미국은 대형 강습상륙함을 중심으로 한 원정강습단을 총 9~10개 정도 운용하고 있다. 

상륙 작전을 주요 임무로 하는 해병대가 이란 주변으로 집결하면서 미군이 곧 호르무즈 해협과 걸프만 인근에서 파상적인 점령 작전을 펼치는 것 아니냐는 관측이 제기되고 있다.

이란은 이날 쿠웨이트 최대 정유시설인 미나 알아마디를 이틀 연속 드론으로 공격했다. 하루 약 73만 배럴을 처리하는 이 시설 곳곳에 화재가 발생했다. 이란은 전날에는 세계 최대 액화천연가스(LNG) 처리 시설인 카타르의 라스라판 단지를 공격했다. 

악사자산운용의 유럽 주식 책임자 질 기부는 "현재로서는 (이란 전쟁의) 영향이 최종적으로 어느 정도일지 예측하기가 어렵다"고 했다. 

로이터 통신은 "중동 지역에서 인프라에 대한 공격이 계속되면서 유가가 상승했고, 그 여파로 위험자산이 바닥을 다졌다는 기대가 무너졌다"고 했다.

글로벌 유가의 급등과 이에 따른 인플레이션으로 중앙은행들의 금리 결정도 빠르게 이뤄질 것이라는 관측도 점점 더 강해지고 있다. 

캐피털이코노믹스의 선임 유럽 이코노미스트 프란지스카 팔마스는 "유럽중앙은행(ECB)의 일부 통화정책 당국자들이 이미 금리 인상 가능성을 언급한만큼 빠르면 4월부터 금리 인상이 시작될 수 있다"고 했다. 

런던증권거래소그룹(LSEG) 데이터에 따르면 현재 트레이더들은 올 연말까지 유럽중앙은행(ECB)이 25bp(1bp=0.01%포인트)씩 두 차례 금리 인상을 단행할 것으로 예상하고 있다. 이란 전쟁 발발 전까지 전망이 연중 금리 동결이었던 것과 크게 달라진 모습이다. 

이날 주요 섹터 중에서는 시가총액 비중이 큰 금융주와 에너지주가 각각 2%씩 하락했다. 전쟁 국면에서 가장 큰 타격을 받고 있는 여행·레저 업종은 이날도 1.1% 하락했다. 

글로벌 소비재 그룹인 유니레버(Unilever)는 미국 기업 매코믹앤컴퍼니와 식품 사업 부문에 대한 매각 협상을 진행 중이라고 확인하면서 변동성 장세 속에서도 0.5% 상승 마감했다.

독일의 반도체 기업 인피니언(Infineon)은 JP모간이 이 회사에 대한 투자의견을 '중립'에서 '비중확대'로 상향 조정하면서 3.9% 올랐다. 

영국의 공학·산업 기술 업체인 스미스 그룹은 2025년도 매출 성장률과 이익이 예상치를 밑돌면서 7.1% 하락했다. 

유기적 매출 성장률은 약 5.4%로 전년 대비 증가했지만 시장 예상치를 소폭 밑돌았고, 세전이익은 3억7200만 파운드로 애널리스트의 컨센서스 4억1300만 파운드에 크게 못 미쳤다. 

ihjang67@newspim.com

 

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 취재진을 피해 법정 안으로 들어갔다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 한덕수 전 총리 재판에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관 측 권우현 변호사가 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 마친 뒤 법원을 나서고 있다. 2026.03.20 ryuchan0925@newspim.com 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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