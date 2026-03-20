'경북도지사 출마' 이철우 20일 예비후보 등록...3선 도전 본격 행보

21일 선거사무소 개소...'결단과 뚝심! 경북은 이철우' 슬로건

이철우 "흔들리지 않는 리더십...보수의 낙동강 전선 반드시 지킬 것"

국힘 경북도지사 후보 공천 티켓 놓고 김재원 최고위원과 맞대결

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도지사 3선 도전에 나선 이철우 경북지사가 '6·3 지방선거' 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거 행보에 들어갔다.

이 도지사는 20일 경북도선거관리위원회를 방문해 예비 후보 등록을 마쳤다.

경북도지사 3선 도전에 나선 이철우 경북지사가 20일 경북도선관위를 방문해 '6.3지방선거' 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거 행보에 들어갔다.[사진=이철우 예비후보] 2026.03.20 nulcheon@newspim.com

이 예비후보는 '6.3지방선거' 본선에 앞서 국민의힘 공천 후보 티켓을 놓고 김재원 국힘 최고위원과 맞대결을 펼친다.

김 최고위원과 경쟁을 통해 공천 티켓을 확보하면 이번 '6·3 지방선거' 경북도지사 선거에 국힘 후보로 출전하게 된다.

이날 예비 후보 등록과 함께 이 도지사는 '결단과 뚝심! 경북은 이철우'의 선거 슬로건을 발표했다.

대구경북통합신공항, 대구경북행정통합 등 지역 발전을 위해서라면 정치적 유불리를 따지지 않고 과감하게 결단 내렸고, 한 번 뜻을 세우면 뚝심 있게 끝까지 밀어붙이는 우직한 경상도 리더십을 표방했다고 캠프 관계자는 설명했다.

또 보수 정치의 위기로 대구경북마저 흔들리는 상황에서 대통령 탄핵 등 그동안 당이 어려울 때마다 뿌리 깊은 나무처럼 흔들리지 않는 신의를 보여 경북을 대표하는 정치인으로서 도민들의 신뢰를 담았다고 말했다.

이 도지사 측은 21일 예비 후보 사무소 개소식과 함께 선거 캠프를 본격 가동하고 단절 없는 도정의 연속성을 강조할 방침이다. 그동안 다져 온 도정의 기반을 주춧돌 삼아 끊임없는 혁신을 이뤄내고, 이를 통해 경북도의 확실한 발전을 견인하겠다는 각오다.

특히 지방 소멸 위기 극복과 지역 경제 활성화 등 경북이 당면한 굵직한 현안들을 해결하기 위해서는 초보자가 아닌 검증된 리더십이 필요하다는 점을 부각하며 도민들의 표심을 공략할 계획이다.

이 지사는 "위기 앞에서 결단하고, 시작한 일은 끝까지 해내는 뚝심과 정치적 신의를 지켜왔다"고 정치 철학을 피력했다.

최근 국내외 정세와 관련해서는 "국제 정세와 국내 정치가 동시에 흔들리는 시기"라며 "이럴 때일수록 뿌리 깊은 나무처럼 흔들리지 않는 리더십이 필요하다"고 역설했다.

이 지사는 21일 오후에 예비 후보 사무소 개소식을 개최할 예정이다.

nulcheon@newspim.com