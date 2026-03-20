평택해경, 밀물 갯벌 고립 10대 구조…해경·군·소방 공조

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 20일 새벽 안산시 구봉도 인근 갯벌에서 밀물에 고립된 10대 여성이 평택해경과 군, 소방서 공조로 무사히 구조됐다.

해경에 따르면 이날 새벽 0시 35분경 구봉도 개미허리 인근 갯벌에 '사람이 누워 있다'는 군부대(167여단 1대대)의 신고가 접수됐다.

구조한 A양을 병원으로 이송하고 있다[사진=평택해경]

신고 당시 현장은 밀물이 들어오고 있는 상황이었고, A양(10대 추정)은 스스로 몸을 가누지 못하는 상태였다.

이에 해경은 안산파출소 순찰팀을 현장으로 급파했다. 도착 당시 A양은 발목까지 물이 차오른 채 거동과 의사소통이 불가능했다.

이에 해경 대원들은 바로 갯벌로 진입해 A양을 직접 안고 약 80m를 이동, 안전지대로 대피시켰다.

당시 A양은 저체온증 증상을 보여 경찰관이 모포 등으로 체온을 유지시키면서 도착한 119 구급대와 협력해 병원으로 이송했다.

현재 A양은 건강을 회복한 것으로 알려졌다.

해경 관계자는 "조석 간만의 차가 큰 서해안 갯벌은 밀물 시 순식간에 물이 차올라 매우 위험하다"며 "특히 야간이나 음주 후 갯벌 출입은 생명을 위협하니 각별한 주의가 필요하다"고 강조했다.

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