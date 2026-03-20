다날엔터 '다날스테이지', 윤종신 콘서트 예매 1위

신규 라이브 IP 브랜드 첫 프로젝트서 흥행 청신호

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 다날엔터테인먼트의 라이브 IP 전문 브랜드 '다날스테이지'가 첫 프로젝트부터 압도적인 흥행력을 입증하며 성공적인 출범을 알렸다고 20일 밝혔다.

회사에 따르면 다날스테이지가 주최하는 '2026 윤종신 전국투어 콘서트 '윤종신 그리고 나' 서울 공연 티켓은 지난 19일 오후 8시 NOL티켓을 통해 단독 오픈됐다. 예매 시작과 동시에 실시간 순위 1위에 오르며 폭발적인 반응을 얻고 있다.

특히 오픈 직후 달성한 1위 자리를 굳건히 지속하며 다날스테이지의 첫 출발에 완벽한 청신호를 켰다. 다날스테이지는 다날엔터테인먼트가 다져온 음원 및 미디어 콘텐츠 기획력을 오프라인 공연 생태계로 확장하기 위해 출범한 전담 브랜드다.

다날 로고. [사진=다날]

또한 개별 공연 주관을 넘어 음악과 콘텐츠, 오프라인 공연을 결합한 장기적인 라이브 IP 비즈니스 모델을 구축하는 것을 목표로 한다. 이번에 1위를 석권한 윤종신 콘서트는 오는 4월 25일과 26일 양일간 서울 블루스퀘어 우리won뱅킹홀에서 열린다.

'당신의 이야기를 불러드립니다'라는 슬로건 아래 윤종신이 오랜만에 라디오 DJ로 변신해 관객의 사연과 신청곡을 들려주는 특별한 콘셉트로 진행된다. 다날스테이지는 이번 윤종신 전국투어의 성공적인 개최를 기점으로 타깃과 장르를 대폭 확장해 나갈 계획이다.

아울러 폭발적인 성장세와 막강한 구매력을 입증한 트로트 및 어덜트 컨템퍼러리(성인가요) 시장을 정조준해 전문 제작사들과의 협업을 검토 중이며, 향후 다채로운 라이브 콘텐츠로 사업 영역을 전방위로 넓혀갈 방침이다.

다날스테이지 관계자는 "다날스테이지의 첫 출범을 알리는 윤종신 콘서트가 팬들의 뜨거운 호응 속에 예매 1위라는 성공적인 포문을 열게 되어 매우 기쁘다"며 "이번 공연을 완벽하게 이끄는 것은 물론, 앞으로도 시장을 선도할 다양한 라이브 기반 프로젝트를 속도감 있게 전개해 다날스테이지를 업계 최고의 공연 중심 IP 브랜드로 도약시키겠다"고 전했다.

nylee54@newspim.com