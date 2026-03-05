다날, 바이낸스 페이·서클과 협업 서비스 4월 론칭

USDC 정산 통화 활용, 선불카드 콘다에 우선 적용

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 통합결제 비즈니스 전문 기업 다날은 글로벌 최대 디지털자산 결제 플랫폼 바이낸스 페이(Binance Pay), 글로벌 스테이블코인 발행사 서클(Circle)과 손잡고 방한 외국인 전용 통합 결제·정산 서비스를 오는 4월 정식 론칭한다고 5일 밝혔다.

회사에 따르면 이 서비스는 한국을 방문하는 전 세계 바이낸스 유저들이 별도 환전 과정 없이 보유 자산으로 국내 어디서든 편리하게 결제할 수 있는 방식이다. 글로벌 스테이블코인인 USDC를 정산 통화로 채택해 다날-서클-바이낸스페이 3사 간 원활한 결제·정산 프로세스를 구축했다.

특히 디지털자산 변동성 리스크를 해소함과 동시에 자산 투명성과 신속성까지 확보했다는 평가다. 다날은 외국인 선불카드 'K.ONDA(콘다)'에 해당 서비스를 우선 적용하고, 관광객 위주 서비스 확대에 나설 방침이다.

다날 로고. [사진=다날]

콘다는 인천·김포 등 주요 국제공항과 주요 거점 편의점, 의료 컨시어지 센터 내 전용 키오스크가 배치돼 외국인 관광객이 입국과 동시에 실물 카드 수령이 가능한 높은 접근성을 갖추고 있다. 또한 BC카드 결제망과 연계해 기존 외국인 선불카드들의 한계였던 온라인 결제를 완벽히 지원한다.

이를 통해 단기 체류 외국인들도 내국인과 동일하게 배달 앱, 온라인 쇼핑, 대중교통 등을 이용할 수 있는 독보적인 범용성을 자랑해 서비스 시너지가 높을 것으로 기대된다.

다날은 이번 3사 협업 기반 통합 결제·정산 서비스를 다양한 분야로 확대 적용할 계획이다. 세계 최대 유저 풀을 보유한 바이낸스페이와의 국내 최초 연계 모델인만큼, 다수의 기업들이 이번 서비스 도입에 큰 관심을 보이며 선제적으로 제휴 의사를 내비친 것으로 알려졌다.

다날 관계자는 "대표 결제 기업 다날과 세계 최대 크립토 생태계를 보유한 바이낸스, 스테이블코인의 표준인 서클과의 협업 솔루션은 한국 핀테크의 위상을 높이는 계기가 될 것"이라며 "방한 외국인에게 가장 유용한 결제 수단으로 자리매김함과 동시에 자체 서비스는 물론 타 금융사들과도 솔루션 도입을 적극 협의함으로써 시장 선두주자 위치를 확고히 하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com