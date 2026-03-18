다날, 중기부 '립스' 프로그램 운영사 선정

투썬캠퍼스와 컨소시엄 구성, 투자·보육 융합 생태계 구축

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 통합결제 비즈니스 전문 기업 다날이 스타트업 액셀러레이팅 기관 투썬캠퍼스와 컨소시엄을 구성하고, 중소벤처기업부의 2026년 립스(LIPS) 프로그램 운영사에 선정됐다고 18일 밝혔다.

립스는 민간 운영사가 성장 가능성이 높은 소상공인을 발굴해 선투자하면 정부가 정책 자금과 사업화 자금을 매칭 지원하는 소상공인 투자 연계 지원 프로그램이다. 민간 투자와 정부 지원을 결합해 혁신 소상공인을 기업가형 사업자로 성장시키는 것이 핵심이다.

해당 프로그램은 민간 투자 연계형 매칭 융자인 'LIPS I'과 혁신 소상공인 투자 연계 지원인 'LIPS II' 등 두 가지 방식으로 운영된다. LIPS I은 운영사 투자금의 최대 5배, 최대 5억 원을 지원하며 LIPS II는 투자금의 최대 3배, 최대 2억 원을 지원한다.

다날 로고. [사진=다날]

이번 립스 운영에서 다날은 유망 소상공인 발굴 및 투자 역할을 중심으로 프로그램을 운영할 예정이다. 파트너인 투썬캠퍼스는 교육, 컨설팅, 판로 지원 등 성장 지원 프로그램을 통한 전문적인 액셀러레이팅 역할을 맡는다. 양 기관은 투자와 보육을 결합한 구조를 통해 혁신 소상공인의 단단한 성장 기반을 구축한다는 계획이다.

특히 다날은 결제 인프라와 커머스 네트워크 등 그룹이 보유한 플랫폼 자산을 활용해 소상공인의 디지털 전환과 사업 확장을 지원할 계획이다. 투자 이후에도 서비스 연계, 판로 확대, 마케팅 협력 등 실질적인 성장 지원을 제공할 예정이다.

다날 관계자는 "이번 립스 선정은 민간 기업이 보유한 산업 인프라와 투자 역량을 바탕으로 혁신 소상공인의 성장을 지원할 수 있는 중요한 기회"라며 "유망 소상공인을 적극 발굴하고, 다날 그룹 차원의 지원으로 이들이 기업가형 소상공인으로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 다날은 지난해 계열사인 다날투자파트너스가 팁스(TIPS) 운영사로 선정된 데 이어 이번 립스 운영사까지 맡게 되면서 국내 혁신 창업 생태계 구축의 핵심 위치에 등극할 것으로 기대된다. 팁스는 혁신적 기술로 세계 시장을 선도할 창업 팀을 선발해 육성하는 중소벤처기업부 프로그램이다.

nylee54@newspim.com