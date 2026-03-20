경과원 '2026년 중소기업 제품디자인개발 지원사업' 참여기업 모집

경기도·도내 25개 시군 공동 추진…13억원 규모 예산 투입 101개 기업 지원

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도가 우수한 기술력을 갖추고도 디자인 역량이 부족해 시장 진입에 어려움을 겪는 도내 중소기업을 위해 구원투수로 나선다.

지원사업 포스터. [사진=경과원]

경기도와 경기도경제과학진흥원(이하 경과원)은 '2026년 중소기업 제품디자인개발 지원사업' 참여기업을 모집한다고 20일 밝혔다.

이번 사업은 경기도와 도내 25개 시군이 공동으로 추진하며, 총 13억 원 규모의 예산을 투입해 101개 기업을 지원한다.

지원 분야는 제품 경쟁력 강화를 위한 '디자인개발'과 조기 시장 진입을 위한 '디자인상용화' 두 가지로 나뉜다.

디자인개발 부문에서는 참여기업이 디자인 전문회사나 도내 대학과 협력해 제품·시각·포장 디자인을 개발할 수 있도록 지원한다.

총사업비의 65% 범위 내에서 제품디자인은 최대 1,400만 원, 시각·포장 디자인은 최대 500만 원을 지원하며 97개사를 선정한다.

디자인상용화 부문은 최근 3년 이내에 본 사업을 통해 제품디자인을 개발한 기업을 대상으로 금형 제작 비용을 지원한다.

총사업비의 65% 범위 내에서 최대 1,800만 원까지 지원하며 4개사를 선정한다.

신청 대상은 참여 시군에 본사 또는 공장이 소재한 제조업 영위 중소기업이다.

제품디자인의 경우 공장등록기업에 한해 지원한다.

올해는 완성도 높은 결과물을 낼 수 있도록 지원 체계를 개편했다.

사업 수행 기간을 기존 90~120일에서 120~150일로 확대해 충분한 개발 시간을 확보했다.

경과원은 지난해 158개사를 지원해 매출 1,544억 원 증가, 산업재산권 199건 등록, 고용 296명을 창출했다.

김길아 균형발전본부장은 "AI 기술이 확산되고 글로벌 플랫폼 간 경쟁이 치열해지는 상황에서 디자인의 힘은 그 어느 때보다 강력해지고 있다"며 "이번 지원사업이 도내 중소기업이 보유한 원천 기술 상용화 속도를 높이는 계기가 되기를 바란다"고 전했다.

사업 참여를 희망하는 기업은 경기기업비서에서 공고 내용을 확인할 수 있다.

디자인상용화 부문은 다음 달 3일까지, 디자인개발 부문은 다음 달 10일까지 지원하면 된다.

ssamdory75@newspim.com